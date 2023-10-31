اليوم الـ24 للعدوان.. ارتفاع حصيلة هجوم الاحتلال على غزة لـ8306 شهداء

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني سلامة معروف، الثلاثاء، عن حصيلة وآثار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 24 علي التوالي.

وقال معروف، خلال مؤتمر صحفي له قبل قليل: “نذكر الاحتلال النازي ببعض ضحايا مجازره، قتله أطفالا رضع، أصغرهم شهر واحد وأكبرهم 8 أشهر”.

وأضاف معروف ارتكب الاحتلال جرائم بحق عدد من العائلات، منها عائلة ملكة استشهد منها 17 شخصا، عائلة بركة استشهد منها 18 شخصا، عائلة غباين 19 شهيدا، عائلة زنون 18 شهيدا، عائلة الكرد 20 شهيدا.

وأوضح معروف أن حصيلة الشهداء جراء العدوان المستمر على قطاع غزة ارتفع إلى 8306 شهداء منهم 3457 طفلا و2136 سيدة وفتاة، فيما بلغ عدد الإصابات التي وصلت مستشفيات القطاع 21048 إصابة.

كما ارتكبالاحتلال 908 مجازر بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها آلاف الشهداء، فيما ارتقى 35 صحفيًا و124 من الكوادر الطبية و18 من طواقم الإنقاذ من الدفاع المدني منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الجاري.

العالم صامت اليوم أمام جرائم الاحتلال في غزة

وقال معروف: "العالم الذي كان يتداعى أمام ضحايا الكوارث الطبيعية من الفيضانات والزلازل، يصمت اليوم أمام جرائم الاحتلال التي يرتكبها في غزة".

وأشار معروف إلى أن الحديث عن زيادة عدد الشاحنات هو محاولة ترميم لآلية فاشلة أساسا، لأن العدد المحدود الذي يدخل منها لا يلبي احتياجات الإغاثة الإنسانية العاجلة في ظل الارتهان لاشتراطات الاحتلال.

وأكد معروف أن المستشفيات تواجه واقعا كارثيا، ولا يكتفي الاحتلال بذلك، فيزيد من تهديده وقصفه في محيط مستشفى القدس ويرفع وتيرة تهديداته ضد مستشفى الشفاء، تزامنا مع قصفه المستشفى التركي جنوب مدينة غزة، بالرغم من أنها تمثل مباني محمية وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وتابع معروف: "ارتكب الاحتلال صباح اليوم جريمة أمام مرأى العالم، استهدف فيها بالقصف المدفعي سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين لا تشكلان أي خطر، استشهد فيها عدد من المواطنين".

وأوضح أن 18 ألف طن من المتفجرات التي قصف فيها الاحتلال غزة، توازي حجم القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما مرة ونصف المرة.

وأضاف أن هناك أكثر من 200 ألف وحدة تضررت، منها قرابة 32.500 وحدة سكنية هدمت كليا وغير صالحة للسكن، وما زالت هذه الإحصائيات غير مكتملة بسبب شدة القصف على القطاع.

ولفت معروف إلى أن الاحتلال دمر 85 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة والخدماتية وألحق فيها الضرر الكبير، فيما تعرضت 203 مدارس لأضرار متنوعة، منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.

كما يواصل الاحتلال استهدافه للكنائس والمساجد، حيث هدم كليا 47 مسجدا و102 مسجد تضرروا بشكل جزئي إضافة لأضرار متنوعة في 3 كنائس.