الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازًا جديدًا في منافسات البطولة الإفريقية للتجديف

أبناء المؤسسات العسكرية
أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية

حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازًا رياضيًا جديدًا خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصرى فى البطولة الإفريقية للتجديف المكون من ( 18 ) لاعب ولاعبة والتى إستمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة تونس بمشاركة ( 168 ) لاعب ولاعبة يمثلون ( 20 ) دولة.

وحجز لاعبان من المؤسسة العسكرية بطاقتين للتأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024 ( أوليمبى - باراليمبى)، حيث حقق الرائد على مصطفى الزينى ( مصاب عمليات بسيناء ) الميدالية الذهبية للتجديف قارب زوجى مختلط وحجز بطاقة التأهل للأولمبياد الباراليمبية، كما حقق المساعد عبدالخالق سمير البنا لاعب نادى طلائع الجيش الميدالية الذهبية للتجديف قارب فردى رجال وحجز بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثالثة على التوالى، وبذلك يصبح عدد المتأهلين رسميًا لأولمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية 10 لاعبين ولاعبات.

يأتى هذا الإنجاز فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إستمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى خفاقًا فى كبرى المحافل الإقليمية والعالمية.

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