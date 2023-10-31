محافظ سوهاج يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد بالديوان العام

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة الجديد بسوهاج، والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد.

ورحب المحافظ بوكيل الوزارة الجديد، متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سوهاج، والعمل على الارتقاء بالمنظومة الطبية بالمحافظة، مشيرا إلى استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للارتقاء بالقطاع الصحي بسوهاج.

كما وجه "الفقي" الشكر للدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة السابق، وقام بإهدائه ميدالية المحافظة وشهادة تقدير نظرا لجهوده المبذولة خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنيا له دوام التوفيق.

فيما عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعه الدوري مع أعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع "، وذلك لمتابعة سير العمل، وفحص الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، وبرنامج " الواتس آب"، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، بحضور محمود عاطف رئيس فريق المبادرة.

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والاستجابة الفورية للشكاوى، والتواصل مع أعضاء المبادرة بكافة الوحدات المحلية، لسرعة استقبال وإرسال الشكاوى إلكترونيا خلال الـ 24 ساعة، وأيام الجمع والعطلات الرسمية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة شكاوى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وأشار "القاضي" إلى أهمية فريق عمل المبادرة ومساهمته في حل شكاوى البوابة الحكومة الموحدة، والغرفة المركزية لشكاوى " حياة كريمة "، مؤكدًا أنه يتابع باستمرار معدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها، ومدى التنسيق مع الوحدات المحلية، والتفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة، موجها بضرورة نشر الوحدات المحلية لأرقام تليفونات المبادرة في أماكن ظاهرة بالوحدات؛ لتسهل على المواطنين سرعة التواصل مع فريق العمل، وانجاز الشكاوى في وقت قصير.

يذكر أن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل من خلال عدة قنوات للاتصال المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن شكاواهم والرد عليها من خلال رقم الواتس آب ( 01150606783)، والخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي صوتك مسموع )، والبريد الإلكتروني ([email protected])...