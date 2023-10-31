أجهزة القاهرة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الكوارث والأزمات

أعلنت أجهزة محافظة القاهرة استعدادها لمواجهة كافة الأزمات والكوارث والتعامل معها بسيناريوهات محاكاة.

ورفعت جميع أجهزة وشركات القاهرة درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

وتفقد صباح اليوم الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ أحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع.

وتفقد نائب محافظ القاهرة جراج حى الساحل ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة، وذلك لمتابعة موقف الحملة الميكانيكية للتأكد من مراجعة كفاءة المعدات والسيارات.

وشملت جولة نائب المحافظ التأكد من جاهزيتها وصلاحيتها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية.

محافظ القاهرة يوجه بالتعامل الأمثل مع الكوارث والأزمات



وتفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في وقت سابق اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بكافة الهيئات والشركات والمديريات والاحياء التابعة للمحافظة لبيان مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعدادها لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة المحافظات بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانات والمعدات.

وأكد المحافظ أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية مع إعادة الاصطفاف بصفة دورية للتأكد من جاهزية المعدات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية التدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة بحيث يكون قادرا على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة مع إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد وتدريب كافة قطاعات إدارة الأزمات.

نائب محافظ القاهرة خلال جولته

نائب محافظ القاهرة خلال جولته

نائب محافظ القاهرة خلال جولته

نائب محافظ القاهرة خلال جولته

نائب محافظ القاهرة خلال جولته