مدبولى: التنمية الحقيقية فى سيناء بدأت تحت قيادة الرئيس السيسى فى 2014

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شبه جزيرة سيناء تعرض للكثير من المشاكل من احتلال وفصل في فترة 1967 إلى عام 1973، وبعدها عقدنا منظومة معاهدات سلام حتى استطعنا بفضل الله استعادة جميع الأراضي المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لاستعراض خطة إعادة تسكين أهالي سيناء وخطة التنمية بمدن شمال سيناء: وضعت الكثير من الخطط لتنمية شبه جزيرة سيناء، والدولة في ظل إمكانياتها لم تكن كبيرة للغاية، وحاولت تفعل بعض المشروعات منذ بدء تحرير سيناء وحتى عام 2014.

وتابع “مدبولي”: ولنتحدث بمنتهى الوضوح والأمانة، فعندما نعدد المشروعات في شبه جزيرة سيناء، فكانت نقاط الاتصال مع سيناء تتمثل في نفق الشهيد أحمد حمدي وكوبري السلام وكوبري الفردان، والتي كانت الثلاث نقاط التي نربط بها، وبعض المشروعات التي حاولت الدولة تنفيذها وبعض مشروعات استصلاح الأراضي ما زالت تعاني من المشاكل وبعض الخدمات البسيطة.

تنمية سيناء بصورة حقيقية

وأضاف: ظل الحلم لتنمية سيناء بنفس الطريقة، حيث كنا دائما في عيد تحرير سيناء نطلق الأغاني ونتحدث عن تنمية سيناء وتطويرها، ولكن بمنتهى الشفافية العمل الحقيقي بصورة جادة وتنفيذ على أرض الواقع الذي تم على هذه الأرض أقولها وأؤكدها كمصري قبل أن أكن مسئولا- بدأ تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من 2014.

واستكمل: منذ بدأنا عام 2014 لم نكن في ظروف طبيعية، فأهالي سيناء كانوا يعانون مثل جميعنا ما عانينا من الإرهاب، لذلك كان لابد من تنمية سيناء.