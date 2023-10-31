الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بتكلفة 225.5 مليون جنيه.. طفرة فى التنمية المكانية بشمال سيناء (فيديو)

محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء أرض الفيروز

شهدت محافظة شمال سيناء، خلال السنوات الماضية، طفرة في التنمية المكانية، حيث وصل عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة بالمحافظة حتى عام 2022 لـ2.6 ألف وحدة سكنية.

ووصلت تكلفة إنشاء محطة "الفارما" لتحسين الصرف الزراعي بزمام 22 ألف فدان لـ122.6 مليون جنيه، بينما وصل إجمالي المصروف على تطوير المناطق غير الآمنة خلال 2021/ 2022 لـ17.6 مليون جنيه.

إنشاء 18 تجمعًا تنمويًا عبارة عن 1180 منزلًا بدويًا

ووصلت تكلفة إنشاء 18 تجمعًا تنمويًا عبارة عن 1180 منزلًا بدويًا، بالإضافة إلى المبانى الخدمية وأعمال المرافق والطرق عام 2020 لـ2.8 مليار جنيه، و7 آلاف ماكينة إجمالي عدد ماكينات الري في المحافظة حتى نهاية عام 2021.

ووصلت تكلفة مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة العريش "مشروع إحياء مدينة العريش" عام 2021/ 2022 لـ225.5 مليون جنيه.

شمال سيناء التنمية المكانية طفرة 225 مليون جنيه شمال سيناء تشهد طفرة التنمية

مواد متعلقة

"تطوير فى كل القطاعات".. محافظة شمال سيناء أرض الفيروز (فيديو)

جيش الاحتلال يعلن قصف أهداف فى سوريا ردًا على إطلاق صواريخ

الهلال الأحمر بسيناء يستقبل 57 طائرة مساعدات لأهالى غزة

جيش الاحتلال يعتقل أفرادًا من عائلة منفذ عملية الطعن بالقدس

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إيطالية تمهيدًا لنقلها إلى غزة

حركة فتح: جيش الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الشعب الفلسطينى

صحة فلسطين: ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال لـ8306 بينهم 3457 طفلًا

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا