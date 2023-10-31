بتكلفة 225.5 مليون جنيه.. طفرة فى التنمية المكانية بشمال سيناء (فيديو)

شهدت محافظة شمال سيناء، خلال السنوات الماضية، طفرة في التنمية المكانية، حيث وصل عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة بالمحافظة حتى عام 2022 لـ2.6 ألف وحدة سكنية.

ووصلت تكلفة إنشاء محطة "الفارما" لتحسين الصرف الزراعي بزمام 22 ألف فدان لـ122.6 مليون جنيه، بينما وصل إجمالي المصروف على تطوير المناطق غير الآمنة خلال 2021/ 2022 لـ17.6 مليون جنيه.

إنشاء 18 تجمعًا تنمويًا عبارة عن 1180 منزلًا بدويًا

ووصلت تكلفة إنشاء 18 تجمعًا تنمويًا عبارة عن 1180 منزلًا بدويًا، بالإضافة إلى المبانى الخدمية وأعمال المرافق والطرق عام 2020 لـ2.8 مليار جنيه، و7 آلاف ماكينة إجمالي عدد ماكينات الري في المحافظة حتى نهاية عام 2021.

ووصلت تكلفة مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة العريش "مشروع إحياء مدينة العريش" عام 2021/ 2022 لـ225.5 مليون جنيه.