"تطوير فى كل القطاعات".. محافظة شمال سيناء أرض الفيروز (فيديو)

عرض موقع "الدستور" تقريرًا حول محافظة شمال سيناء، التي شهدت طفرة حقيقية في كل القطاعات والمجالات خلال السنوات الماضية.

وعرض مقطع صوتي للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: "اللي بنعمله في سيناء من محاولة إننا نعمل تنمية حقيقية لها، هو في الآخر أمر مستحق، تستحق إننا نعمل ده وزيادة ونصرف على ده ونزيد، وحبيت أقول لينا كلنا أننا مش عايزين أن إحنا كنا بنفتكر في كل واقعة استشهاد نفتكر أن الموضوع ده خلص بتمن كبير".

ووصلت تكلفة العلاج على نفقة الدولة لـ34.7 مليون جنيه بالمحافظة عام 2022، بينما وصل إجمالي رأس المال المُصدر لعدد 77 شركة استثمارية قائمة بالمحافظة حتى يونيو 2022 لـ5.3 مليار جنيه.

ووصلت تكلفة مشروع صرف صحي بئر العبد والحسنة ونخل والشيخ زويد لـ975 مليون جنيه، وكان 24.6 ألف فدان إجمالي المساحة المزروعة بالمحافظة عام 2021.

تكلفة تنفيذ عدد 2608 وحدات في الإسكان الاجتماعي

ووصلت تكلفة تنفيذ عدد 2608 وحدات في الإسكان الاجتماعي حتى عام 2022 لـ652 مليون جنيه، وكان عدد مستفيدي البطاقات التموينية الذكية بالمحافظة عام 2021 وصل لـ267 ألف مستفيد.

103.5 مليون جنيه قيمة المبلغ المنصرف لبرنامج "تكافل وكرامة" بالمحافظة عام 2021/ 2022، و194.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى 1.9 مليون دولار تكلفة إنشاء محطة محولات الشيخ زويد في أكتوبر 2021.

وقال أحد أهالي سيناء: "إحنا مصدقين الريس وبنشكره، وهنفضل واقفين معاه"، وقال مواطن آخر: "إحنا في شمال سيناء الحمد لله كانت يد تحارب الإرهاب، ويد أخرى تبني وتعمر".