الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": معبر رفح شريان الحياة بين مصر وغزة (فيديو)

معبر رفح البري
معبر رفح البري

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول معبر رفح شريان الحياة بين مصر وغزة.

وتحول المعبر إلى خلية نحل مع تدفق شاحنات الإغاثة وطائرات المساعدات من أنحاء العالم إلى سيناء.

تخفيف الألم والمعاناة عن شعب غزة

عبر المعبر تمتد يد العون وتخفيف الألم والمعاناة عن شعب غزة، الذي يرزح تحت يد الاحتلال الغاشم على المدنيين، وقتل الأبرياء، وتستقبل الأراضي الفلسطينية من الجانب المصري عشرات الشاحنات يوميًا، التي تحمل مساعدات وإمدادات متنوعة، على رأسها المستلزمات الطبية والعلاجية والمواد الغذائية.

ويتسق تدفق المساعدات من خلال معبر رفح مع الموقف المصري، الذي يؤكد مرارًا على ضرورة وجود هدنة إنسانية، يكون من شأنها تعزيز الجهود المكثفة لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وهذا ما شددت عليه مصر بأن يكون إدخال المساعدات فعالًا ومستدامًا وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع.

معبر رفح شريان الحياة شريان الحياة بين مصر وغزة القاهرة الإخبارية شريان مصر غزة

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