"المستقلة لحقوق الإنسان": نوثق جرائم ومجازر الاحتلال لتقديمها إلى المجتمع الدولى

قال جميل سرحان، نائب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: إننا نعمل على توثيق الجرائم والمجازر التي يقوم بها الاحتلال لتقديمها للمجتمع الدولي.

وأضاف "سرحان"، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن مستشفى العودة في أقصى شمال قطاع غزة مازال يقدم خدماته رغم ما يتعرض له من قصف متواصل.

حماية قوة الاحتلال ضد أي قرار دولي يصدر ضدها

وأوضح نائب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا تقف إلى جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضًا تشارك الولايات المتحدة بشكل فعلي في أكثر من اتجاه، وبالتالي هذه الجهات تمثل حماية لقوة الاحتلال ضد أي قرار دولي يصدر ضدها.

وتابع: لا بد من تحرك الجماهير، والرأي العام العالمي يؤثر في قرارات الدول التي تحمي إسرائيل.