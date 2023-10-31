الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«مياه الشرب» بالقاهرة تعلن عن سيناريوهات مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة

 أعلنت شركة مياه القاهرة عن خطتها عقب المشاركة فى الاصطفاف العام للمركبات والمعدات الهندسية للشركات والمديريات التابعة للمحافظة، فى إطار اهتمام الدولة بضرورة جاهزية واستعداد كافة المؤسسات الخدمية التابعة على مستوى الجمهورية لأى أزمات أواحداث طارئة.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب إن الشركة لديها خطط وسيناريوهات لمواجهة جميع الأزمات والمواقف الطارئة، بالإضافة لتشكيل لجنة للأزمات فى حالة انعقاد دائم تأهبًا لمواجهة الأحداث طارئة.

وأكد “الشيمي” في بيانه أنه يتم مراجعة وتأهيل كافة المعدات والمركبات التابعة للشركة بصفة مستمرة وفقًا لخطط صيانة وقائية دورية.

 

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في وقت سابق اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بكافة الهيئات والشركات والمديريات والأحياء لبيان مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعدادها لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لكافة المحافظات بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات.
 

وضم الاصطفاف معدات وتجهيزات هيئة نظافة وتجميل القاهرة، مديرية التضامن، الهلال الأحمر، الحماية المدنية، شركات الغاز، شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب، شركتي كهرباء شمال وجنوب القاهرة.
 

وأكد المحافظ أن الهدف من الاصطفاف رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.
 

وشدد على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات  ورفع كفاءتها بصفة دورية مع إعادة الاصطفاف بصفة دورية للتأكد من جاهزية المعدات.
 

وأشار المحافظ إلى أهمية التدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة بحيث يكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.
 

وأكد على ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة مع إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد وتدريب كافة قطاعات إدارة الأزمات منذ تلقى البلاغ وحتى الانتهاء منه، مع عقد دورات تدريبية لكافة العاملين بمراكز الازمات على كيفية إدارة الأزمة والتعامل معها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية وإعداد البلاغات وإبلاغ المركز الرئيسي بالمحافظة.
 

ووجه المحافظ باستمرار مراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربات كسح ولوادر، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة.

شركة مياه الشرب مواجهة تحديات محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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