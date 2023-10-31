الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تربت في دار أيتام.. أسماء تحصد بطولة الجمهورية في الجمباز (صور)

الطفلة أسماء ومديرة
الطفلة أسماء ومديرة الدار مع محررة الدستور

من قلب الألم يولد الأمل، ولكن الأمل هذه المرة كان بمثابة معجزة كبيرة، إذ ولد في قلب طفلة عمرها سنتين فقط حين استقبلتها دار أيتام هورين الموجودة في بركة السبع بمحافظة المنوفية، وظلت تحت الرعاية والعناية من أهل الدار الأوفياء، وذلك لوعد الله حتى بلغت الطفلة أسماء عمر أربع سنوات.

ومنذ ذلك الحين، لفتت انتباه الدكتورة سمر يوسف، مديرة الدار، إلى أن أسماء ليست كباقي أطفال الدار، إذ تقوم بتقليد التمارين الرياضية بشكل مميز، وعلى الفور اشتركت لها في نادٍ رياضي قريب من الدار، واختارت الطفلة أسماء لعبة الجمباز، وتميزت بها وتفوقت على كل المشاركين الآخرين، سواء كانوا أكبر منها سنًا أو كانوا يشاركون في النادي منذ فترة طويلة، وأصبحت أسماء مثالًا يحتذى به في هذه اللعبة، وفقًا لتقييم مدربها في النادي.

اشتراك أسماء ببطولة الجمهورية تحت السن

وجاءت الخطوة الثانية التي أجرتها إدارة الدار بمساعدة وزارة التضامن الاجتماعي في المنوفية، المشرفة على الدار، وهي التقديم لأسماء في بطولة الجمهورية، وعلى الرغم من أن التمارين كانت غير كافية لقصر مدة التمرين للطفلة أسماء، إلا أنها تفوقت على أقرانها وحصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية والميدالية الذهبية.

حياة جديدة للطفلة أسماء 

وأكدت الدكتورة سمر يوسف أن الطفلة أسماء مرت بظروف صعبة جدًا قبل دخولها الدار في عمر السنتين، فقد تعرضت للتعذيب واحتاجت إلى تعديل سلوك وطبيب نفسي حتى أصبحت أحد أجمل فتيات الدار، تشع بالبراعة والحيوية والشغف، وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها تحفظ القرآن الكريم مع أخواتها في الدار وتدرس بكل جد واجتهاد.

دار أيتام هورين بالمنوفية تستطيع استقبال 80 طفلا

وأضافت الدكتورة سمر أن دار هورين من أكبر دور الأيتام في محافظة المنوفية وتستوعب أكثر من 80 طفلًا، وهناك الآن 25 طفلاً يتلقون الرعاية والعناية من كل النواحي، حيث تهتم بهم الأم البديلة، كما يوجد 6 طواقم تمريض ودكتورة في الدار، وتتوفر هنا جميع مقومات الحياة الكريمة للأطفال وبيئة عائلية، حتى يتمكن الطفل عند خروجه من الدار من أن يكون قادرًا على الاندماج في المجتمع ومواجهة جميع تحديات الحياة.

الطفلة أسماء ومديرة الدار مع محررة الدستور
الطفلة أسماء ومديرة الدار مع محررة الدستور
الطفلة أسماء ومديرة الدار مع محررة الدستور
الطفلة أسماء ومديرة الدار مع محررة الدستور
الطفلة أسماء ومديرة الدار مع محررة الدستور
الطفلة أسماء ومديرة الدار مع محررة الدستور
الطفلة أسماء ومديرة الدار مع محررة الدستور
الطفلة أسماء ومديرة الدار مع محررة الدستور
Screenshot_20231031_093142_com.whatsapp
Screenshot_20231031_093142_com.whatsapp
دار أيتام هورين بطلة الجمهورية في الجمباز أسماء محافظة المنوفية طفلة عمرها اربع سنوات

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