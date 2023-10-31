إزالة ورفع 330 حالة إشغال طريق ببني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة، بأهمية رفع إشغالات الطريق العام، واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها.

مجهودات الوحدات المحلية

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بعدد من الجهود والأنشطة الميدانية حسبما ورد في تقاريرها، حيث أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بإشراف هاني الجويلي رئيس المدينة بحملة مكثفة ارفع إشغالات الطريق العام بشارع ترعة البوصة بالجزيرة المرتفعة، كما تم رفع القمامة والمخلفات من شارع رجائي وشارع أبوبكر ومساكن الشرطة العسكرية وأعلى كوبري المديرية وشوارع بورسعيد وميدان العبور وصلاح سالم، عبد السلام عارف وطريق السادات وكورنيش النيل، وجمع المخلفات المنزلية بعدد من قرى المركز.

بجانب قص أفرع الأشجار المتداخلة بالأسلاك الكهربائية بشارع حسن صبري خلف الساحة الشعبية وشارع محمد حسن المتفرع من صلاح سالم، في حين تم إزالة حالتي تعد على الاراضي الزراعيه بقرية الدوالطة وإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع البشري والتحفظ علي خلاط أسمنت، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

مجهودات مركز ومدينة الواسطى

وفي ملف مواجهة الإشغالات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بحملة لرفع الإشغالات، بإشراف حمادة راضي، شملت إزالة ورفع 330 حالة إشغال طريق، وإزالة كافية على قطعة أرض أملاك الدولة، والتحفظ على كرفان مخالف وعدد من موازين وكراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ فضلا عن رفع معروضات تجارية وتعديات على الأرصفة وانتظار في أماكن غير مخصصة للانتظار، وذلك خلال الحملة التي نفذتها الوحدة المحلية، فيما تم إزالة عدة حالات تعد بالبناء المخالف على مساحات متفرقة من الأرض الزراعية بقرى أبو صير الملق والميمون.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة نشأت معبد، نتائج أعمال لجنة شئون القرى الفرعية بالوحدة المحلية، والتي قامت بمتابعة انتظام سير العمل وتقديم الخدمات بعدد من المصالح الحكومية بدائرة الوحدة المحلية لقرية دشطوط، حيث تم المرور على الوحدة المحلية للقرية، ووحدة التضامن والطب البيطري والتموين، والجمعية الزراعية بذات القرية، والوحدة الصحية،فضلًا عن الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف، للتأكد من الانضباط الإداري، والاطمئنان لحالة النظافة ورفع الإشغالات ورخص المحلات والإعلانات

بينما تم إزالة عدة حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقريتي الشنطور ومازورة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة، تم خلالها تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية والتي تم خلالها توريد أكثر من 60 طن لمصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، بجانب تحرير عدة إنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات طريق.

فيما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر تحت إشراف على يوسف أعمال النظافة، حيث تم تنفيذ حملة أسفرت عن توريد 80طن قمامة بشارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشارع الجيش وشارع أبو بكر الصديق وشارع المستودع وشارع المؤسسة الايوائية وشارع طراد النيل وشارع النادي الرياضي وشارع الإصلاح الزراعي، هذا بجانب إزالة حالات تعد على أرض زراعية ببني عدي ودلاص.