إزالة 3 تعديات على أراض زراعية ورفع 126 طن مخلفات بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم، حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالتزامن مع حملات للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، بجانب حملات رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي ورفع 126 طن مخلفات وتحرير8 مخالفات إشغال طريق

إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية

قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحده المحليه بقرية نزلة حسين شنت حمله مكبره بحضور هبه سيد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ورئيس الوحده المحليه بالقرية لإيقاف وإزالة كافة ألتعديات بمختلف أنواعها ومن خلال الحمله تم رصد وإزالة حالتى تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٦ قراريط بنزلة عبيد التابعه للوحده المحليه بقرية نزلة حسين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها للقضاء على البناء العشوائي.

كما تمكنت الوحده المحليه بقرية تله وأجهزتها التنفيذيه من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة نصف قيراط و١٢ سهمًا، تمت الإزاله فورا وتم التعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن اقسام البيئه بالوحدات المحليه بقري ( البرجايه-نزلة حسين-حي وسط-بني محمد سلطان-دمشير-طوخ الخيل)، واصلت أعمال النظافه لرفع المخلفات والتراكمات من جميع نقاط التجمع والشوارع الفرعيه حيث تم رفع حوالي ١٢٦ طن قمامه ومخلفات وتم نقلها الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئه نظيفه للمواطنين والقضاء على المظاهر السلبيه لشوارع المنيا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حي وسط المدينة شن حملة مكبرة بقيادة إكرام محمود نائب رئيس مجلس المدينة وخالد محمد رئيس حي وسط المدينة، وتم خلال الحملة رفع كافة الاشغالات المتواجدة بالطرق وعلى ارصفة المشاه والطريق العام والتي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وايضا خلالها تم إزالة الباعة الجائلين وتم تحرير ٨ محاضر للمحال التجارية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ولفت إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعه المستمرة والوقوف الفورى لكافة أشكال التعدى مؤكدا برصد المخالفه والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة، واستمرار الجهود المبذوله للارتقاء بمنظومة النظافه وخلق بيئة صحيه وضرورة رفع كفاءة الاشغالات بالطرق الرئيسية والفرعية التي تعوق حركة سير المواطنين والمركبات.

حملات نظافة وإزالة تعديات ورفع إشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة وإزالة تعديات ورفع إشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة وإزالة تعديات ورفع إشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة وإزالة تعديات ورفع إشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة وإزالة تعديات ورفع إشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة وإزالة تعديات ورفع إشغالات بأحياء وقري المنيا