الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 78 محضرًا خلال حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالمنيا (صور)

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنّت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات مكثفة لرفع اللإشغالات بالشوارع وإزالة التعديات على حرم الطريق العام تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ برفع كافة الإشغالات بالشوارع لتسهيل حركة سير المواطنين والقضاء على الزحام والاختناق المروري والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لهذه الشوارع. 

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قال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه في إطار الجهود المبذولة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار لرفع وازالة والاشغالات قام سامي رشاد يعقوب نائب رئيس المركز والمدينة يرافقه إدارة الازالات والاشغالات ورئيس حي جنوب المدينة بشن حملة لإزالة الاشغالات بشارع بورسعيد والشواني وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال طريق و 53ازالة إدارية.

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وأوضح رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية تكثف من حملات رفع الإشغالات بكافة شوارع أحياء المدينة بصورة دورية للعمل علي رفع كافة الإشغالات والتعديات وتنفيذ القانون علي جميع المخالفين ولتسهيل الحركة المرورية وسير المواطنين وللحفاظ علي الشكل الجمالي لهذه الشوارع.

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أضاف عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة أنه في اطار تنفيذ تكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد ابوزيد تم تنظيم حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع مدينة ديرمواس بقيادة  رضا مصطفي وعلاء حمدي نائبا رئيس المركز والعاملين بالمتابعة والاشغالات بالوحدة المحلية اسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٣ محضر اشغال وتم التصالح عليها من قبل المخالفين. 

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وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن هذه الحملات تهدف الي رفع وازالة اي تعديات علي حرم الطريق واي اشغال للطريق وخلق سيولة مرورية واضفاء الطابع الجمالي ومراعاة البعد البيئي مشيرا إلي مواصلة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والوحدات التابعة جهودها المكثفة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات كافة.

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المنيا تحرير 78 محضر أشغال طريق حملات مكثفة لرفع الإشغالات مركزي بني مزار وديرمواس عماد حسن رئيس مركز بني مزار عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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