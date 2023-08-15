إزالة ١١حالة تعد ومخالفات بناء بدون ترخيص فى حملات مكثفة بقرى المنيا

كثفت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وإيقاف أعمال البناء المخالف العشوائي بدون ترخيص بالقري التابعة لها وتمكنت من إزالة 11 حالة تعدي وإتخاذ الغجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها



قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحده المحليه بقرية البرجاية تمكنت من رصد وتنفيذ إزاله فوريه لحالتى تعدى فى المهد بالبناء المخالف على اراضى زراعية بعزبة الإصلاح وصفط اللبن وتمت الازاله على الفور وتم عمل محضر حيال المخالف كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية بنى محمد سلطان من رصد وتنفيذ إزاله فوريه وردم أساسات لحالتى. تعدى فى المهد بقرية الحواصليه بمساحة قيراط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لأحكام القانون كما تمكن قسم التنظيم بقرية نزلة حسين من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالة بناء مخالف على اراضى زراعية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف

وأضاف رئيس المركز والمدينة ان الوحده المحليه بقرية صفط الخمار تمكنت من رصد وتنفيذ إزاله فوريه وإيقاف خمس حالات تعدى فى المهد على اراضى زراعية وبناء بدون تراخيص بمساحة ١٦ سهم وإيقاف حاله أخرى بناء دور اول علوي بدون ترخيص بالشيخ عيسى التابعه للوحده المحليه لقرية صفط الخمار وإيقاف وإزالة شده خشبيه وإزالة حالة تعدى بالمشروع بالبناء دور اول علوى بمساحة ١٠٠ متر بعزبة دهشور التابعه للوحده المحليه بقرية صفط الخمار وإيقاف حالة تعدى بالبناء بالشروع ببناء دور اول علوي بعزبة سلطان باشا وتم التحفظ على مواد البناء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون

وتمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية طوخ الخيل من ازاله حالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة قيراط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون لمنع البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون واسترداد الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير

مخالفات بناء

مخالفات بناء

مخالفات بناء