وزير الدفاع السعودى يؤكد ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة وحماية المدنيين

أكد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

وبحث وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية والعلاقات الاستراتيجية، وفقا لما أوردته قناة (الإخبارية) السعودية.

وناقش الجانبان، مستجدات الشأن اليمني ونتائج الجهود السعودية المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وضمان التوصل إلى سلام شامل ودائم، يكفل لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار.

زيارة رسمية لوزير الدفاع السعودي إلى واشنطن

وكان وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة رسمية، بناء على توجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أنها تلقت طلبا رسميا من كل دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية- التي ترأس الدورة الحالية 32- في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل.

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الأمانة العامة تلقت، الإثنين، طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، قد عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 أكتوبر.