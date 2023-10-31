اتحاد المقاولين: طرح مشروعات بـ23 مليار دولار أمام مقاولي الدول الإسلامية

عقد اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية ندوة نقاشية عبر الفيديو كونفرانس مساء أمس باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وذلك لمناقشة فرص الأعمال المتاحة للمقاولين في مشروعات البنك الإسلامي.

وشارك في الندوة أكثر من 150 ممثلا عن الاتحادات والنقابات بالدول الإسلامية بالإضافة إلى ممثلين من شركات المقاولات والتشييد العاملة في الدول الإسلامية، كما شارك علي السنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب والعراقيين ونائب رئيس اتحاد المقاولين بالدول الاسلامية.

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أبرز المشروعات البنية التحتية

وأشاد المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر - رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، ورئيس الهيئة السعودية للمقاولين، بدور بنك الإسلامي للتنمية، منذ تأسيسه عام 1974م بمساندة الخطط التنموية والاستثمارات، ومشروعات البنية التحتية، وتوفير الدعم المالي والفني والخبرات والمعارف، الرامية إلى ازدهار البلاد الإسلامية في كافة القطاعات الاقتصادية، وفي القلب منها قطاع المقاولات والتشييد، مقترحا منح شركات المقاولات الاسلامية اولوية في تنفيذ المشروعات الممولة من البنك.

وأكد مديرو البنك الإسلامي للتنمية خلال الندوة حرص البنك على تقديم كل الدعم اللازم، سواء عبر توفير التمويل، أو تقديم فرص التدريب والتطوير للشركات الأعضاء في اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية. من اجل تعزيز التنافسية والقدرة على الابتكار في قطاع التشييد والبناء بالدول الإسلامية.

23 مليار دولار قيمة المشروعات المطروحة بـ50 دولة

وصرح الدكتور هشام ميرغني، بأنه تم عرض مشروعات تبلغ قيمتها حوالي 23 مليار دولار، وهي مشروعات تغطي حوالي 50 دولة مختلفة، مؤكدًا رغبة البنك في تأهيل وتعزيز قدرات شركات المقاولات في الدول الإسلامية، لتمكينها من المنافسة بقوة مع الشركات الاجنبية، والاستحواز على النسبة الأكبر من المشروعات التي ينفذها ويمولها البنك.

من جهته أكد الدكتور مهندس مالك دنقلا الأمين العام لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية على أهمية الدور الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز فرص النمو والتطور في الدول الإسلامية، وان كلا من البنك الإسلامي للتنمية واتحاد المقاولين الإسلاميين ياملان أن يسهم هذا السمنار في تشجيع المزيد من الشراكات والتعاون بين الشركات والاتحادات العاملة في مجال التشييد، وذلك بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في مشروعات البنك الإسلامي للتنمية، خاصة وان أن هذا الدعم والتعاون المستمر من البنك سيساهم في تحقيق رؤية الاتحاد لتطوير قطاع التشييد والبناء في الدول الإسلامية.

قدم الأوراق والعروض التقديمية عدد من الخبراء من البنك الإسلامي للتنمية، واستعرض مالك سوماري - مسؤول المشتريات العالمي الرئيسي - مدير إدارة المناقصات بالإنابة، تلاه الدكتور هشام ميرغني - أخصائي أول المشتريات بإدارة المناقصات، ثم السيد طه الفيل - مسؤول المشتريات الميداني بالمكتب الإقليمي بالقاهرة، ثم السيدة فاتو نيل فال - مسؤولة المشتريات الميدانية بالمكتب الإقليمي بداكار بالسنغال، ثم السيدة إنجار براستيانينجيش - مسؤولة المشتريات الميدانية بالمكتب الإقليمي بجاكرتا بإندونيسيا.

تجدر الاشارة إلى أن بعض اوراق العمل التي تم عرضها طرحت عدة اقتراحات من بينها إنشاء مكاتب لبنك التنمية في الدول الأعضاء لمواكبة الظروف المحلية المرافقة لتنفيذ المشاريع وتسهيل التواصل، وإنشاء صندوق تأمين للمقاولين ضمن البنك لمواجهة الظروف التي قد تعيق المشروعات، يغذى بنسبة استقطاع نسبة من مشاريع الشركات، وتشجيع معايير أنسب لقبول العروض التنافسية، كاعتماد العروض الأنسب فنيًا وماليًا بدلًا من الأقل سعرًا، الأمر الذي شرع البنك في اعتماده ونشر التعليمات الخاصة به.