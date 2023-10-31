أخبار فاتتك: حلمى زكى يوضح لـ"الشاهد" مهمته فى الحرب يوم 7 أكتوبر.. وأول تعليق من حماس على تحرير مجندة محتجزة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

مع قرب موعد سفر المواطنين إلى الخارج بالمملكة العربية السعودية يحرص الكثير على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث يشهد سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك، هدوءًا ملحوظا، وذلك استمرارا للثبات المستمر وسيكون منذ بداية شهر أكتوبر الحالي، وتكون في ظل التوقعات باستمرار ذلك لبداية الشهر المقبل، لكي يبلغ متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري مبلغ 8.22 جنيه للشراء، وقيمة 8.24 جنيه للبيع، طبقا لما أعلن من خلال الموقع الرسمية للبنوك المصرية.

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حلمى زكى يوضح لـ"الشاهد" مهمته فى الحرب يوم 7 أكتوبر

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر: "كنت قائد إحدى المهمات في حرب 73، وبالأخص يوم 7 أكتوبر، حين عبرت القوات المصرية، وأصبحت الذخيرة تتناقص بشكل ملحوظ، وكنا نحتاج إلى مدد من الذخيرة، وكنت حينها نائبًا لقائد السارية، وكان قوام السارية يزيد عن 200 جندي، رغم أنني لم أتجاوز الـ 24 عامًا في ذلك الوقت".

وأضاف "زكي"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يُقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "من المعروف أنه في أول يوم قتال، الوحدة تفقد أكثر من 70% من ذخيرتها، واخترني قائد الكتيبة في ذلك الوقت، وهو المقدم الراحل أحمد إسماعيل عطية، وكلفني بالتواجد في الغرب، وأجهز 5 سيارات نقل ذخيرة، استعواضًا لذخيرة الكتيبة بالكامل".

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توجيهات الرئيس السيسي بمتابعة حماية الأراضي الزراعية يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر الشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، أبرزها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، فضلا عن تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعم الحكومة الكامل للتعاون بين مجتمع الأعمال المصري والألماني، إلى جانب تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الداخلية اللواء محمود توفيق، والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والتنمية المحلية هشام آمنة، ومحافظ كفر الشيخ جمال زكي، ونائب محافظ البحيرة نهال بلبع.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي قوله إن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلًا عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

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أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

نفى القيادي في حركة حماس عزت الرشق، اليوم الإثنين، تحرير مجندة إسرائيلية محتجزة لديه، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عزت خلال تصريحات تلفزيونية: "بخصوص مزاعم الاحتلال عن تحرير مجندة، نؤكد أن مثل هذا الإعلان هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث.. الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني".

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عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أنها تلقت طلبا رسميا من كل دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية- التي ترأس الدورة الحالية 32- في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل.

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