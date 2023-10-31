الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى زكى يوضح لـ"الشاهد" مهمته فى الحرب يوم 7 أكتوبر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والعقيد حلمي زكي

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر: "كنت قائد إحدى المهمات في حرب 73، وبالأخص يوم 7 أكتوبر، حين عبرت القوات المصرية، وأصبحت الذخيرة تتناقص بشكل ملحوظ، وكنا نحتاج إلى مدد من الذخيرة، وكنت حينها نائبًا لقائد السارية، وكان قوام السارية يزيد عن 200 جندي، رغم أنني لم أتجاوز الـ 24 عامًا في ذلك الوقت".

وأضاف "زكي"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يُقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "من المعروف أنه في أول يوم قتال، الوحدة تفقد أكثر من 70% من ذخيرتها، واخترني قائد الكتيبة في ذلك الوقت، وهو المقدم الراحل أحمد إسماعيل عطية، وكلفني بالتواجد في الغرب، وأجهز 5 سيارات نقل ذخيرة، استعواضًا لذخيرة الكتيبة بالكامل".

وأوضح: "كنت أجمع المطلوب بدءً من ذخيرة المسدس حتى ذخيرة المدافع المتوسطة، وذلك يعد شيئًا ضخمًا، بدأت فيه تحديدًا في الساعات الأخيرة من يوم 6 أكتوبر، وبعد عبورنا لمسافة حوالي 3 كيلو ونصف، وبالفعل نجحت في مهمتي، وذلك بفضل المهندسين العسكريين الذين قاموا بإنشاء الكباري".

 

حرب 73 7 أكتوبر الشاهد محمد الباز العقيد حلمي زكي

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