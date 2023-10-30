الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى زكى يكشف لـ"الشاهد" ذكرياته عن نكسة 67 ومشاركته فى المظاهرات الرافضة لتنحى ناصر

حلمي زكي
حلمي زكي

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه وقت هزيمة 1967 كان في الثانوية العامة ووقتها تم تأجيل الامتحانات بسبب الحرب، مؤكدًا أن له الشرف لمشاركته في النزول يوم 9 و10 يونيو رفضًا لـتنحي الرئيس جمال عبدالناصر.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطلاب وقتها استطاعوا التجمع بأكبر عدد ونزلوا مع الناس العادية، وكان نزولهم بدافع وطني.

وأكد أن الطلاب كغيرهم رفضوا الاستسلام للهزيمة لأنها معركة من المعارك و67 معركة من حرب قادمة، وكان لا بد أن يؤيدوا الرئيس ويعيدوا الثقة لجيشنا لأنه دون جيش أي شعب لايساوي أي شيء.

وتابع، أنه كان يرى أن 67 كانت بداية لحرب 73 ولولاها لما كانت حرب 73، كما أن الأخيرة كسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر والذي ظلت تؤلمنا من عام 48.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

العقيد حلمي زكي حرب اكتوبر هزيمة 1967 تنحي الرئيس جمال عبدالناصر الطلاب رفضوا الإستسلام للهزيمة

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