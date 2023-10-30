الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عزمى لـ"الشاهد": الجماهير رفضت تنحى عبدالناصر

محمد عزمى
محمد عزمى

قال محمد عزمي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه من جيل ثورة يوليو وعاش فترة طفولته في عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والاعتزاز الوطني وأن الجيش المصري أكبر قوة وطنية في المنطقة.

وأضاف “عزمي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد النكسة كانت الانتصارات إعلامية ووقتها كان من الناس الرافضة لذلك، حتى فوجئ بخطاب تنحي “عبدالناصر” في 19 يونيو.

وأشار إلى أنه وقتها كان يسمع أخبار من بعض الناس أن الصورة ليست كذلك وأن سلاح الطيران تم ضربه وكنت رافضًا لهذا الكلام، ووقتها كنت طالبًا في الصف الثاني الثانوي بمدرسة السعدية. 

وتابع، أنه عندما سمع خطاب تنحي عبدالناصر، كان في منزله وكان والده ووالدته الريفية تبكي، ونزل وقتها جريًا للشارع، وكان يسكن في أول محطة بشارع الهرم والناس كانت تغلق المحلات، وجزار ييصرخ  ويقول "مايسبناش هيروح فين" وأنه جري حتى وصل لميدان النهضة فوجد الجماهير المصرية كلها بالشارع رافضة لتنحي عبدالناصر. 

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد عزمي جمال عبدالناصر النكسة تنحي “عبدالناصر” رافضة لتنحي عبدالناصر

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