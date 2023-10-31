توجيهات الرئيس السيسي بمتابعة حماية الأراضي الزراعية يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر الشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، أبرزها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، فضلا عن تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعم الحكومة الكامل للتعاون بين مجتمع الأعمال المصري والألماني، إلى جانب تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الداخلية اللواء محمود توفيق، والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والتنمية المحلية هشام آمنة، ومحافظ كفر الشيخ جمال زكي، ونائب محافظ البحيرة نهال بلبع.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي قوله إن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلًا عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على دعم الحكومة الكامل للتعاون بين مجتمع الأعمال المصري والألماني في مشروعاتهم المشتركة، وأن مصر وألمانيا تربطهما علاقات قوية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع مدبولي مع وفد رجال أعمال ألماني مُمثلين عن 15 شركة من أعضاء الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرية وتوسع عدد من هذه الشركات في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن مدبولي أعرب عن تقديره لزيارة وفد الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلى مصر لتعزيز شراكتنا المصرية الألمانية، وأنه يشجع هذه المبادرات ويقدر الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه مجتمع الأعمال في البلدين في تعميق الشراكة الاقتصادية.



ونقلت الصحيفة عن الدكتور مصطفى مدبولي قوله: "إن مثل هذه الزيارات تأتي في توقيت مهم تتغير فيه التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، والتي يجب معها تعزيز التعاون والتكامل للتغلب على التحديات التي يعاني منها العالم أجمع".

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيهات وزير التنمية المحلية هشام آمنة، للمحافظين بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وذكرت الصحيفة أن الوزير، طالب المحافظين بتوجيه القيادات المحلية في نطاق محافظاتهم بضرورة القيام بمتابعة جميع أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي أمطار غير متوقعة.



وأشارت إلى أن الوزير شدد على مسئولي المحافظات بالعمل على قدم وساق نحو الانتهاء من تنفيذ إجراءات وخطوات فعالة لتطوير إدارة الأزمات والطوارئ وجاهزية كافة الأجهزة والمعدات الخاصة بالأزمات والانتهاء من إنشاء مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مستوى جميع المحافظات، والوقوف على مدى جاهزية مراكز الشبكة الوطنية التي تم الانتهاء منها ببعض المحافظات وقدرتها على إدارة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة، إضافة إلى تنفيذ محاكاة تدريبية بكافة المحافظات بالتنسيق بين كافة الجهات للتغلب على المعوقات والتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار واتخاذ الاستعدادات اللازمة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين لسرعة نهو مراكز السيطرة بالمحافظات، تمهيدًا لافتتاحها خلال الأسابيع القادمة.

دوليا، أبرزت صحيفة "الأهرام" إعلان الأمم المتحدة أن 117 شاحنة مساعدات وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك في وقت أبدى فيه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مخاوف جسيمة على حياة وسلامة المدنيين الفلسطينيين في الهجوم البري واسع النطاق الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ عدة أيام بموازاة الهجمات الجوية المستمرة منذ السابع من الشهر الجاري.

وذكرت الصحيفة أن المرصد جدد التأكيد على أن قوانين الحرب تلزم الجيش الإسرائيلي بحماية المدنيين وأولئك الذين لا يستطيعون الفرار من مناطق العمليات العسكرية، بما في ذلك الامتناع عن إطلاق النار المميت على المدنيين والذي يعد من جرائم الحرب.

ولفتت إلى أن فريق المرصد الأورومتوسطي وثق تسجيل حالات لتشقق جلدي عميق، في أيادي وأجساد مواطنين وعمال إنقاذ فلسطينيين لدى ملامستهم الجثث والركام، بسبب المواد الكيميائية الخطيرة، في الصواريخ والقذائف الإسرائيلية.

وفي إطار متصل، نقلت الصحيفة تحذير منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية من أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة، خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تجاوز العدد السنوي للأطفال الذين قُتلوا في الصراعات المسلحة على مستوى العالم، خلال كل من السنوات الأربع الماضية، حيث أبلغت السلطات الصحية في غزة عن مقتل أكثر من 3000 طفل منذ 7 أكتوبر الجاري.

كما أبرزت الصحيفة تحذير هيئة شئون الأسرى الفلسطينية من أن المعتقلين الأشبال في سجن "الدامون" يتعرضون لتشديدات وعقوبات كبيرة، منذ اندلاع العدوان، وأن إجراءات إدارة سجون الاحتلال تهدف إلى الانتقام من المعتقلين وتعذيبهم، مستغلة الانشغال العام بالعدوان على القطاع.

