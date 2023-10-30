الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب: قرار الرئيس السيسى بالإعفاء الضريبي يسهم في توطين الصناعة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافة للصناعات التي تستخدم المواد الخام المحلية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج والاستثمار والتصدير.

وقال المرشدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي هو أول رئيس مصري يتبنى قضية توطين الصناعة في مصر، وأنه يطالب كل الصناع بزيادة القيمة المضافة من المنتج المحلي.

وأضاف أن توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء تهدف إلى تركيز كل الجهود لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، وبالتالي زيادة فرص العمل والدخل والتنمية.

وأشار إلى أن إعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافة سيكون حافزا قويا للمستثمرين والصناع للاستفادة من الموارد المحلية، والابتكار في صناعة منتجات ذات جودة عالية وقابلية للتصدير.

وختم حديثه بالشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بقضية توطين الصناعة ودعمه للقطاع الصناعي في مصر.

عبد الفتاح السيسي توطين الصناعة صالة التحرير صدى البلد الرئيس السيسي

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