الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عيسى الخرافين: الرئيس السيسى أنهى عزلة سيناء ويوجد تنمية حقيقية

الشيخ عيسى الخرافين
الشيخ عيسى الخرافين

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن التنمية في  سيناء غير مسبوقة وأكبر دليل على ذلك، أن ترعة السلام في الناحية الشمالية، وعليها 300 ألف فدان، وترعة الإسماعيلية الجنوبية عليها 400 ألف فدان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه بعد الخمس أنفاق التي قام الرئيس السيسي، أنهت العزلة تمامًا ودقيقتين وتكون في الإسماعيلية، مؤكدًا أن هيئة الأمم المتحدة عندما جاء سكرتير الأمم المتحة، عندما زار معبر رفح، وعقد مؤتمرًا صحفيًا وقال إنه الآن في سيناء ولا يوجد فيها إرهاب.

وأكد، أن حياتهم في سيناء تغيرت الآن وأصبح هناك استثمار وتكوين شركات واستصلاح أراض زراعية كثيرة، مشيرًا إلى أن أهالي سيناء يجيدون الزراعة وهي المهنة التي يبرعون فيها.

الرئيس السيسي لمسنا فيه الصدق وما يقوله ينفذه على أرض الواقع

وتابع، أن الرئيس السيسي عمر الأرضي وسط سيناء وتم بناء مدن جديدة والآن المواطن يأخذ بيت ومعه 10 فدادين يزرعهم ويهتم بها وكل الإمكانيات متوفرة له، مؤكدًا أن الرئيس السيسي من البداية وقال إنه سينمي سيناء، لمسنا فيه أنه صادق وما يقوله ينفذه على أرض الواقع.

عيسى الخرافين سيناء الرئيس السيسي أنهت العزلة استصلاح أراضي زراعية استثمار

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