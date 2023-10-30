الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أرض الزيتون تتخضر.. جهود الدولة فى قطاع الزراعة داخل سيناء

سيناء
سيناء

من أرض بور إلى أخرى معمرة مليئة بالمزروعات والخضرة من كل الأنواع، ذلك ما حدث في سيناء على مدار السنوات الماضية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، لا سيما أنها تتميز بإنتاج الزيتون، والتين والموالح وزراعة النخيل خاصة في بئر العبد.

كما تتمتع بوجود ثروة سمكية كبيرة، حيث توجد بها بحيرة البردويل، والتي تعد من أنقى بحيرات العالم الطبيعية، وتتوفر بها أجود أنواع الأسماك. 

 

يرصد "الدستور" أبرز الجهود في مجال الزراعة بأرض سيناء.

 

أهم الجهود

إنشاء مشروع تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية، حيث تمت زراعة مساحة 458 فدانًا من المحاصيل الزيتية المتنوعة السمسم- عباد الشمس- فول الصويا– الفول السوداني- الكانولا- الكتان كحقول إرشادية، بهدف نشر تكنولوجيا زراعة هذه المحاصيل.

وسعيًا من الدولة لزيادة وتوسعة الرقعة الزراعية، فقد تم استصلاح وتركيب شبكات ري وطرق تعدد 3 مآخذ رقم (13) (14) (15) في بئر العبد، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 381.5 مليون جنيه، كما تم تدريب المزارعين وشباب الخريجين والمرشدين الزراعيين على كيفية تطبيق نظم تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية في أكثر من 15 موقعًا في محيط أفرع وروافد ترعة السلام بشمال سيناء.

وجرى أيضًا تنفيذ مشروع حماية البنية التحتية من أخطار زحف الرمال بشمال سيناء وسيوة، واستكمال إنشاء نماذج لتثبيت الكثبان الرملية بإجمالي مساحة 50 فدانًا، والتجهيز والإعداد لتنفيذ 20 حقنًا إرشاديًا متنوعًا للموسم الشتوي 2017/2016.

وتوفير التقاوي والأسمدة اللازمة للحقول الإرشادية من المحاصيل الزيتية خلال فترة تنفيذ المشروع من 2017- 2021، حيث تم تشغيل وحدة عصر واستخلاص الزيوت بمحطة بحوث بالوظة بشمال سيناء، والتي تعمل بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 8- 10 أطنان لتحويل النواتج من الصورة الشائعة (محصول الحبوب) إلى صورة أخرى تزيد من القيمة النقدية.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، زيارة غدًا لسيناء، وصدر تقرير حديث من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء يبرز جهود التنمية الصحية في سيناء.

ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، في زيارته لمحافظة شمال سيناء، حيث كتب العرجاني عبر صفحته على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا.. أهالي سيناء الكرام لقاؤنا بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء، نحمل معنا بشريات الخير وما يقر الأعين وتطيب له القلوب".

سيناء مجال الزراعة استصلاح الأراضي الزيتون زراعة النخيل

مواد متعلقة

تمكين ودعم.. كيف أصبحت المرأة السيناوية على رأس أولويات الدولة؟

الثقافة والفنون بديلًا للإرهاب.. منحة الدولة لأهالي سيناء

قطار التعليم المنطلق.. الدولة تعيد الحياة للطلاب فى سيناء

كيف أصبح التعليم الجامعى محط اهتمام الدولة فى تنمية سيناء؟

أرقام مميزة وتنمية كبرى| مدبولى فى سيناء غدًا.. وهذه أبرز رسائل الزيارة

قبل زيارة مدبولي.. كيف تطورت الرعاية الصحية في أرض سيناء منذ سنوات؟

كيف تحولت سيناء إلى جنة الله على الأرض؟

من المقرر لها غدًا.. ماذا تحمل زيارة مصطفى مدبولى إلى سيناء؟

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

كولر يستقر على تعديلات في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

كم باقي على عيد الفطر 2024 وموعد بداية شهر رمضان 1445؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة