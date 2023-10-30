أرض الزيتون تتخضر.. جهود الدولة فى قطاع الزراعة داخل سيناء

من أرض بور إلى أخرى معمرة مليئة بالمزروعات والخضرة من كل الأنواع، ذلك ما حدث في سيناء على مدار السنوات الماضية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، لا سيما أنها تتميز بإنتاج الزيتون، والتين والموالح وزراعة النخيل خاصة في بئر العبد.

كما تتمتع بوجود ثروة سمكية كبيرة، حيث توجد بها بحيرة البردويل، والتي تعد من أنقى بحيرات العالم الطبيعية، وتتوفر بها أجود أنواع الأسماك.

يرصد "الدستور" أبرز الجهود في مجال الزراعة بأرض سيناء.

أهم الجهود

إنشاء مشروع تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية، حيث تمت زراعة مساحة 458 فدانًا من المحاصيل الزيتية المتنوعة السمسم- عباد الشمس- فول الصويا– الفول السوداني- الكانولا- الكتان كحقول إرشادية، بهدف نشر تكنولوجيا زراعة هذه المحاصيل.

وسعيًا من الدولة لزيادة وتوسعة الرقعة الزراعية، فقد تم استصلاح وتركيب شبكات ري وطرق تعدد 3 مآخذ رقم (13) (14) (15) في بئر العبد، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 381.5 مليون جنيه، كما تم تدريب المزارعين وشباب الخريجين والمرشدين الزراعيين على كيفية تطبيق نظم تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية في أكثر من 15 موقعًا في محيط أفرع وروافد ترعة السلام بشمال سيناء.

وجرى أيضًا تنفيذ مشروع حماية البنية التحتية من أخطار زحف الرمال بشمال سيناء وسيوة، واستكمال إنشاء نماذج لتثبيت الكثبان الرملية بإجمالي مساحة 50 فدانًا، والتجهيز والإعداد لتنفيذ 20 حقنًا إرشاديًا متنوعًا للموسم الشتوي 2017/2016.

وتوفير التقاوي والأسمدة اللازمة للحقول الإرشادية من المحاصيل الزيتية خلال فترة تنفيذ المشروع من 2017- 2021، حيث تم تشغيل وحدة عصر واستخلاص الزيوت بمحطة بحوث بالوظة بشمال سيناء، والتي تعمل بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 8- 10 أطنان لتحويل النواتج من الصورة الشائعة (محصول الحبوب) إلى صورة أخرى تزيد من القيمة النقدية.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، زيارة غدًا لسيناء، وصدر تقرير حديث من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء يبرز جهود التنمية الصحية في سيناء.

ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، في زيارته لمحافظة شمال سيناء، حيث كتب العرجاني عبر صفحته على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا.. أهالي سيناء الكرام لقاؤنا بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء، نحمل معنا بشريات الخير وما يقر الأعين وتطيب له القلوب".