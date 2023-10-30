كيف أصبح التعليم الجامعى محط اهتمام الدولة فى تنمية سيناء؟

رغم اهتمام الدولة الكبير، الذي انصب على التعليم قبل الجامعي في سيناء، إلا أن التعليم الجامعى لاقى اهتمامًا بالغًا أيضًا، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات، سواء الخاصة أو الحكومية، والتي تفيد وتخدم العديد من أبناء أرض الفيروز.

وعلى مدار السنوات الماضية حدثت التنمية الشاملة في مجال التعليم الجامعي. ترصد "الدستور" في ذلك التقرير أهم تلك المراحل.

تطوير الجامعات

تم تطوير جامعة العريش في مارس 2016 جاء هذا التوسع من أجل إتاحة فرص التعليم العالي والتوظيف لأبناء محافظة شمال سيناء، من خلال كليات الجامعة البالغ عددها 16 كلية، والتي تضم العديد من التخصصات كالآداب والعلوم والزراعة والتربية والتربية الرياضية والدراسات البيئية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والمعهد القومي لعلوم البحار وجامعة وجامعة العريش في أبريل 2021 لخدمة محافظة شمال سيناء في مجالات خدمة المجتمع وتدريب الطلاب وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى دور المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في المجالات التنموية، والتي تحتاج إليها محافظة شمال سيناء وجامعة العريش.

وتقديم أوجه الدعم العلمي والبحثي للمحافظة والجامعة، التي تضم كليات الصيدلة والصناعات الدوائية، وطب الأسنان والعلوم الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، وإدارة الأعمال والتسويق الدولي وتكنولوجيا الإعلام.

وأيضًا الطب والعلاج الطبيعي، والسياحة وإدارة الفنادق والتكنولوجيا الحيوية. والطاقة وتكنولوجيا التعدين والعلوم الإنسانية والعلوم الزراعية الحديثة، ومركز البحوث والتطوير كما تُتبع الدراسات العليا بعد.

كما صدر قرار هام من رئيس الوزراء رقم 2758 لسنة 2015 لتخصيص مبنى بمساحة 308 أمتار مربعة بميدان "أنور السادات" بالعريش لصالح جامعة الأزهر لإقامة مدينة جامعية للبنات عليها، حكومية وخاصة بالمحافظة عام 2022/2021.

كما تم إنشاء مبنى كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش بتكلفة بلغت 93 ملايين جنيه، تطوير وإضافة مباني جديدة لكلية الاستزراع المائي والمصائد السمكية بجامعة العريش عام 2021 بتكلفة 15 مليون جنيه.

كما تم استكمال إنشاء مبنى كلية الطب البشري بجامعة العريش عام 2022 بتكلفة بلغت 47.7 مليون جنيه، استكمال آلات ومعدات وتجهيزات للمنشآت القائمة بجامعة العريش عام 2022. بتكلفة بلغت 30.1 مليون جنيه.

وتم نشاء مبنى كلية الطب البيطري بجامعة العريش بهدف وتطوير وإضافة مباني جديدة إلى الجامعة في عام 2022. بتكلفة بلغت 25.1 مليون جنيه، إنشاء مبنى كلية التربية الرياضية بجامعة العريش عام 2022 بتكلفة بلغت 10.3 ملايين جنيه إحلال وتجديد مبنى معامل كلية العلوم الزراعية البيئية عام 2022. بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه.