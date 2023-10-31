"الصحفيين الفلسطينية": العديد من وسائل الإعلام الغربية تورطت فى بث الأكاذيب

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينية، إن العديد من وسائل الإعلام الغربية تورطت في بث الأكاذيب الصارخة لصالح حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وساعدتها في تبرير عدوانها وجرائم القتل ضد الشعب الفلسطيني، وتحديدا في قطاع غزة، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأفاد تقرير صادر عن النقابة، أن "هناك انتهاكات كبيرة وخطيرة وقعت بها كبرى وسائل الإعلام الغربية دون تحقق أو عن قصد، وهي التي تدعي المهنية ولديها كافة إمكانية التحقق ولم تفعل ذلك مما يشير إلى أنها فعلت ذلك بشكل مقصود".

وبينت النقابة أن بعض تلك الوسائل الإعلامية تراجعت عن روايتها الكاذبة بعد انكشاف كذبها واعتذرت، والبعض الآخر لم يتراجع ولم يعتذر رغم انكشاف التزييف والخداع.

وأشارت لبعض النماذج من الانتهاكات والسقطات الإعلامية الكبرى في وسائل الإعلام ومنها تقارير إخبارية قناة "I24" الإسرائيلية حيث أشارت مراسلتها "نيكول زيديك" إلى وجود عدد من الرضع الذين عثر عليهم مقطوعي الرأس في مستوطنة "كفار عزا"، حيث تم تناقل الخبر حتى على لسان الرئيس الأمريكي الذي تبنى الرواية وكررها، هذا قبل أن تتراجع المراسلة نفسها عن ادعاءاتها.