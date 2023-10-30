عوض غنام: المساعدات المصرية على أتم استعداد للانطلاق نحو غزة

قال عوض غنام، مراسل "إكسترا نيوز"، إن القصف الإسرائيلي مازال مستمرا على المباني السكنية والمدنية في قطاع غزة، حيث تم قصف اليوم المستشفى التركي بالقطاع، التي أسفرت عن مقتل عدد كبير من النساء والأطفال.

رفض المخطط الصهيوني



وأكد مراسل "إكسترا نيوز" عوض الغنام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن هناك شبه توقف في هيئة الإسعاف، وذلك نتيجة نفاذ الوقود الذي يُستخدم من أجل أن تعمل تلك السيارات لنقل المصابين إلى المستشفيات، لذا الضحايا والمصابين الآن في الشوارع والميادين نتيجة عدم قدرة سيارات الإسعاف إلى نقلهم من مناطق القصف إلى المستشفيات.

الإغاثة المصرية



وأضاف في حديثه، أن الشعب الفلسطيني بحاجة سريعة إلى الاستغاثة في كافة مناحي الحياة من غذاء ومياه وأدوات طبية، حيث هناك افتقار كامل لهذه المقومات، لذا من لا يموت من القصف في غزة يلقى مصرعه نتيجة نقص الدواء والغذاء.

وتابع: "المساعدات المصرية مستمرة ومستعدة إلى الانطلاق سريعًا نحو غزة لنجدة المواطنين في حال تخلي الجانب الصهيوني عن تعسفه الكبير".