الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: حوار التطبيع يبطئ من خطوات قيام الدولة الفلسطينية

فلسطين
فلسطين

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه بعد 7 أكتوبر وحرب إسرائيل على قطاع غزة والعالم الغربي يدرك أنه ارتكب خطأ كبيرًا لاعتقاده أن العرب وإسرائيل لا يعتبرون القضية الفلسطينية ذات أولوية في توجهاتهم وسياستهم الخارجية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة إكسترا نيوز، أن اليوم هناك إدراك أنه بعد انتهاء هذه الحرب يبدأ التعاطي مع بذور هذا الصراع العربي الإسرائيلي، وهذا كلام لا يصاحبه حديث عن الخطة التي ستؤدي للحل السياسي أي قيام دولتين، مؤكدًا أنه بعد انتهاء هذه الحرب لابد أن يتحرك العالم والمجتمع الدولي والقوى الفاعلة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تفعيل القضية الفلسطينية.

الأولوية القصوى الآن وقف العدوان الإسرائيلي

وأكد أن حوار التطبيع يبطئ من خطوات قيام الدولة الفلسطينية لأن أي حكومة إسرائيلية ترى أن أي تطبيع عربي يسير على مساره دون قيام دولة فلسطينية سنعود للمربع صفر، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى الآن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية وفقا لاحتياجات القطاع وليس وفقا للتعنت الإسرائيلي. 

السفير حسين هريدي الصراع العربي الاسرائيلي تطبيع عربي قيام دولة فلسطينية الدولة الفلسطينية القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

السيسى لبايدن: لم ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضى المصرية

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

أستاذ علوم سياسية: أحداث غزة أعادت تشكيل أجندة المرشحين للانتخابات الرئاسية

مواطن: الدولة المصرية لن تتراجع عن مساندة القضية الفلسطينية

برلماني: رفض الدولة المصرية للتهجير يدعم ويقوي من القضية الفلسطينية (فيديو)

"الفرنسية": السعودية علقت محادثات التطبيع مع إسرائيل

الأكثر قراءة

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

5 ترشيحات على التوالى.. صلاح ينافس ميسى على «الكرة الذهبية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة