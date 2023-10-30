الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استقبال رسمي من وزارة الرياضة لمنتخب مصر للكاراتيه

استقبال رسمي لبعثة
استقبال رسمي لبعثة منتخب الكاراتيه

أوفد د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفدا رسميا برئاسة د.نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بالوزارة، لاستقبال بعثة المنتخب المصري للكاراتيه للكبار ولذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد المشاركة في بطولة العالم والتي أقيمت في مدينة بودابست بالمجر.

وتواصل وزير الشباب د.أشرف صبحي مع بعثة المنتخب المصري في مطار القاهرة عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لتقديم التهنئة والشكر لجميع أعضاء البعثة واللاعبين على جهدهم المبذول وتحقيقهم الإنجازات التاريخية في منافسات البطولة.

كما أشاد صبحي بمستوى وأداء اللاعبين المميز والروح الرياضية العالية، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة.

وأعرب وزير الشباب عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز والميداليات المتنوعة، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية المستمر والمتواصل للرياضة المصرية وحرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجههم من أجل رفع علم مصر عاليًا.

محمد مصطفى صبحي وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي فريق الكاتا جماعي سيدات

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