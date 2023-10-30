استقبال رسمي من وزارة الرياضة لمنتخب مصر للكاراتيه

أوفد د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفدا رسميا برئاسة د.نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بالوزارة، لاستقبال بعثة المنتخب المصري للكاراتيه للكبار ولذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد المشاركة في بطولة العالم والتي أقيمت في مدينة بودابست بالمجر.

وتواصل وزير الشباب د.أشرف صبحي مع بعثة المنتخب المصري في مطار القاهرة عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لتقديم التهنئة والشكر لجميع أعضاء البعثة واللاعبين على جهدهم المبذول وتحقيقهم الإنجازات التاريخية في منافسات البطولة.

كما أشاد صبحي بمستوى وأداء اللاعبين المميز والروح الرياضية العالية، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة.

وأعرب وزير الشباب عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز والميداليات المتنوعة، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية المستمر والمتواصل للرياضة المصرية وحرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجههم من أجل رفع علم مصر عاليًا.