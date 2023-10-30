الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الشباب والرياضة" تعقد سلسلة لقاءات لإكتشاف رائدات الأعمال بمشروعات المرأة الصغيرة والمتوسطة

مقابلات شخصية
مقابلات شخصية

عقدت وزارة الشباب  والرياضة من خلال الإدارة المركزية  لتنمية الشباب، إدارة  الفتاة والمرأة، سلسلة مقابلات شخصية مع مجموعة من السيدات والفتيات يمثلن مجموعة من مراكز الشباب المحيطة بمحافظة القاهرة.

 وذلك بمركز شباب الإمامين والتونسي بمحافظة القاهرة، في إطار إستراتيجية مؤسسة "مودة"، مساجد آل البيت تنمية وتطوير برئاسة الدكتور على جمعة،  نحو التنمية في المجتمعات المحيطة بمساجد آل البيت.

 اللقاءات تهدف لاكتشاف مجموعة من رائدات الأعمال في مشروعات المرأة الصغيرة والمتوسطة

ويأتي ذلك من أجل اكتشاف مجموعة من رائدات الأعمال ذوات الخبرة في مشروعات المرأة الصغيرة والمتوسطة بداية من الكروشيه والنسج بأنواعه المتنوعة وصولًا للخياطة والحياكة بتفرعاتها المختلفة ؛ حتى يتم ثقل هذه الخبرة بمزيد من الدورات المتقدمة تمكنهم من فتح مشروعات مستقلة تعمل مستقبلًا  على تدريب المزيد من الفتيات بها ؛ الأمر الذي يحقق مفهوم التنمية نحو التمكين الإقتصادي للمرأة.

وتُعد هذه الخُطوة تعزيزًا  فى إطار التعاون بين الجانبين لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة  لمزيد من الفرص المتاحة لتوفير التمكين الإقتصادي للسيدات والفتيات  عن طريق مراكز الشباب وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة في شتي المجالات.

وزير الشباب يشيد بالنتائج المميزة لأبطال مصر في رياضة الكاراتيه 

في سياق آخر، أشاد وزير الشباب والرياضة، بالنتائج المميزة لأبطال مصر في رياضة الكاراتيه على مستوى الكبار وذوي الهمم، في بطولة العالم ببودابست في المجر، حيث حصل منتخب الكاراتيه للكبار علي المركز الثاني بثمانية ميداليات ومنتخب ذوي الهمم علي المركز الأول بتسعة ميداليات.

و جدد الدكتور أشرف صبحي حديثه حول الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

مصر أصبحت قبلة ومركزا دوليّا لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي أن الإنجازات المتكررة لأبطالنا؛ جاء أيضًا نتيجة التطور غير المسبوق في إنشاء وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية؛ وهو ما انعكس أن أصبحت مصر قبلة ومركز دوليّ لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية على المستوى الدوليّ والقاريّ، وانعكاس ذلك علي المستوى والمردود العالي للاعبينا في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

جاءت نتائج المنتخب المصري للكبار للكاراتيه في بطولة العالم بالمجر بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وأربعة برونزيات وحصد المركز الثاني في إنجاز تاريخي، توج فريق الكاتا جماعي سيدات والذي يضم كلًا من “أسماء مجدي، نهى عنتر، وآية هشام“ بالميدالية البرونزية، وحقق منتخب الكوميتيه جماعي رجال الميدالية الفضية.

وعلى المستوى الفردي، توج عبد الله ممدوح بالميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن 75 كجم، ويوسف عماد الميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن -84 كجم، طه طارق الميدالية الفضية في منافسات كوميتيه وزن +84 كجم، نورسين علي بالميدالية البرونزية عقب فوزها على بطلة تونس بنتيجة 6-2 في منافسات كوميتيه وزن -61 كجم.

مقابلات شخصية
مقابلات شخصية
مقابلات شخصية
مقابلات شخصية
وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي الإدارة المركزية تمكين الفتاة

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