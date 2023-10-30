وزير الشباب: دعم كبير ولا محدود من الرئيس السيسى للأبطال الرياضيين

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالنتائج المميزة لأبطال مصر في رياضة الكاراتيه على مستوى الكبار وذوي الهمم، في بطولة العالم ببودابست في المجر، حيث حصل منتخب الكاراتيه للكبار على المركز الثاني بثمانية ميداليات، ومنتخب ذوي الهمم على المركز الأول بتسع ميداليات.



وجدد الدكتور أشرف صبحي، حديثه حول الدعم الكبير واللا محدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأبطال الرياضيين وكل الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن الإنجازات المتكررة لأبطالنا؛ جاء أيضًا نتيجة التطور غير المسبوق في إنشاء وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية؛ وهو ما انعكس أن أصبحت مصر قِبلة ومركزًا دوليًا لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية على المستوى الدوليّ والقاريّ، وانعكاس ذلك على المستوى والمردود العالي للاعبينا في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.



جاءت نتائج المنتخب المصري للكبار للكاراتيه في بطولة العالم بالمجر بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وأربعة برونزيات وحصد المركز الثاني في إنجاز تاريخي، توج فريق الكاتا جماعي سيدات، والذي يضم كلًا من: أسماء مجدي، نهى عنتر، وآية هشام بالميدالية البرونزية، وحقق منتخب الكوميتيه جماعي رجال الميدالية الفضية.



وعلى المستوى الفردي، توِّج عبد الله ممدوح بالميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن 75 كجم، ويوسف عماد الميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن -84 كجم، طه طارق الميدالية الفضية في منافسات كوميتيه وزن +84 كجم، نورسين على بالميدالية البرونزية عقب فوزها على بطلة تونس بنتيجة 6-2 في منافسات كوميتيه وزن -61 كجم.

كما حققت اللاعبة منة شعبان الميدالية البرونزية في منافسات فردي سيدات وزن+68 كجم، وحصدت ريم سلامة الميدالية البرونزية بعد فوزها على بطلة الصين في منافسات كوميتيه وزن -50 كجم، فيما حقق اللاعب عمرو علاء المركز الخامس في منافسات كوميتيه وزن -60 كجم، وأيضا احتل كريم غالي المركز الخامس في منافسات الكاتا فردي رجال.

وفي منافسات ذوي الهمم، حقق منتخبنا الوطني تفوقا تاريخيا على إسبانيا واليابان في بطولة العالم، وتصدر الترتيب وحصد لقب البطولة بتسع ميداليات، بواقع ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية وخمس ميداليات برونزية، حيث توِّج عبد العزيز عاصم بالميدالية الذهبية في منافسات الحركي، سلمى علاء الدين الميدالية الذهبية في منافسات داون ذهني، كما توَّج أحمد وحيد بالميدالية الذهبية في منافسات داون ذهني.

وحققت اللاعبة نادين يوسف الميدالية الفضية في منافسات داون ذهني أيضًا، وحصل على الميداليات البرونزية كل من الأبطال: "حازم محمد في ذهني رجال، مصطفى أبو الفتوح في ذهني حركي رجال، عادل شباب في حركي رجال، مروة أحمد في بصري سيدات، وروان خليل في بصري سيدات"، وتحقيق اللاعبة أمل أبو الفتوح المركز الخامس في منافسات حركي سيدات.

وأشار "صبحي"، إلى أن الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالإنجازات على مختلف الأصعدة؛ بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية، وحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات، والفوز بها، مبينًا أن الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضيية تتابع عن كثب استعداد لاعبي مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة، والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والإنجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية.

ونوه بأن هناك متابعة مستمرة للتعرف على البرامج والخطط والمعسكرات المحددة لإعداد اللاعبين للبطولات المقبلة، ومتابعة ذلك من خلال اللجنة العلمية العليا بالوزارة، ذلك فى سياق الحرص على الحفاظ على المستوى الذى وصلت إليه الرياضة المصرية، واستدامة الإنجازات، مثمنًا أداء اللاعبين، وحرصهم على تمثيل بلادهم بالشكل المشرف، وتكليل جهودهم بالفوز بالمراكز الأولى فى كل المنافسات التى يخوضونها.