خالد يوسف يواصل مونتاج فيلم "الإسكندراني" تمهيدا لطرحه

انتهى المخرج خالد يوسف من تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “الإسكندراني” والذي انطلق تصويره الفترة الماضية.

وينشغل في الوقت الحالي المخرج خالد يوسف بعمليات مونتاج ومكساج مشاهد وأحداث فيلم “الإسكندراني” تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائي خلال عام 2024.

وصوّر على مدار الفترة الماضية مشاهد فيلم "الإسكندراني" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، ومشاهد عديدة بمناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية.

واستخدم لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل مدينة الإنتاج، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء، وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

فيلم "الإسكندراني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني ويجسده الفنان بيومي فؤاد، تاجر السمك، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.