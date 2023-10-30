الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

النائب العام يشهد تكريم قيادات سابقة للنيابة بحضور رؤساء الاستئناف

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي

شهد  النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم، مراسم الاحتفال بتكريم عددٍ من قادة النيابة العامة السابقين؛ وحضرها أعضاء النيابة العامة.

أقام الاحتفالات رؤساء محاكم الاستئناف كل من: المستشار محمد عبد الرحيم البياع، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار أحمد البحراوي، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار علي مختار، مدير النيابات.

وشملت الاحتفالات الترحيب بقيادات النيابة العامة السابقين، من رؤساء الاستئناف كل من: المستشار محمد رمزي، القائم السابق بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار جورج سعد، الرئيس السابق للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار أيمن بدوي، مدير النيابات السابق، وقد تم تكريمهم عرفانًا لهم وتقديرًا لجهودهم المضنية في العمل على رفعة النيابة العامة إبَّان فترة عملهم، وقد أدوا مهمتهم على الوجه الأكمل، واستكمالًا لمسيرة النجاح التي تتكامل فيها جهود رجالات النيابة العامة.

كما شملت الاحتفالات تكريم المستشار رئيس الاستئناف إبراهيم صالح، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، للمستشار رئيس الاستئناف أيمن عبد الهادي، الذي سبقه في ذلك المنصب.

اعضاء النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي قادة النيابة العامة مراسم الإحتفال

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