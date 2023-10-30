الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

المتحدثة باسم حملة فريد زهران: أخذنا برأى الخبراء فى وضع حلول للأزمات الحالية

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر

وجهت النائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمي باسم حملة فريد زهران، الشكر لأهالي الإسكندرية على الترحيب وحفاوة الاستقبال.

جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، وأعربت عن حزنها الشديد في مصاب أهالي غزة مؤكدة أن إحساس الأسى والحزن جراء الممارسات الوحشية للكيان الصهيوني يسيطر على كل بيت في مصر.

وأوضحت النائبة أميرة صابر، أن  الأزمة في غزة حتمت علينا أن تكون ملفات الأمن القومي المصري في المقدمة، وتحتم علينا أيضًا أن ننظر في الداخل المصري لنرى أماكننا ومواقعنا في هذا الاصطفاف الوطني.

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وتابعت: عندما ترشح فريد زهران في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم والضروري وضعنا نصب أعيننا عدد من المسارات، أهمها فكرة المشاركة، وأن هذا الحزب من بعد ثورة يناير العظيمة التي رفعت شعارات لايزال المواطن يسعى لتحقيقها، لأن ما تحقق منها حتى اليوم لا يكفي ولا يرقى لأحلام وآمال المواطنين.

وأوضحت المتحدثة الرسمية للحملة إنه لا يوجد في مصر اليوم أحد لا يعاني من سياسات اقتصادية واجتماعية خاطئة على مدار السنوات الماضية، وأكملت: نحن في حملة فريد زهران كنا حريصين أن نرد الأمر لأهله ونأخذ برأي الخبراء فأصبح لدينا ملف كامل عن كيفية حل هذه الأزمة بشكل يجعل القطاع الخاص يعود للمشهد، ونرى فرص عمل حقيقية، ونرى صادرات مصرية بشكل أكبر، ونرى تنافسية، وخلق حالة من حالات الرواج الاقتصادي.

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