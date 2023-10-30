الجارديان: إقالة نائب بريطاني طالب “سوناك” بوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الاثنين، عن إقالة نائب بريطاني من حزب المحافظين من منصبه الحكومي بعد أن انشق عن صفوفه لحث ريشي سوناك علنًا على دعم وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

واوضحت: “تم فصل بول بريستو من منصبه كمساعد وزاري في وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا يوم الإثنين، بعد أن كتب إلى رئيس الوزراء للدعوة إلى إنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس لإنقاذ الأرواح”.

ودعا “سوناك” الأسبوع الماضي إلى وقف القتال في غزة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية بأمان إلى أولئك الذين ليس لديهم طعام أو ماء أو دواء، لكنه لم يصل إلى حد الضغط من أجل وقف كامل لإطلاق النار.

مباديء المسؤولية الجماعية

وقال “بريستو” إنه أُقيل لأن تعليقاته "لم تكن متسقة مع مبادئ المسؤولية الجماعية"، أول نائب على جانبي مجلس العموم يفقد وظيفته بسبب الدعوة إلى إنهاء الأعمال العدائية.

وفي رسالة من صفحتين إلى رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، قال بريستو إن المدنيين الفلسطينيين في غزة يواجهون “عقابًا جماعيًا” نتيجة للحصار الإسرائيلي والغارات الجوية في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أودى بحياة أكثر من 1400 إسرائيلي.

وكتب: “وقف إطلاق النار الدائم من شأنه أن ينقذ الأرواح ويسمح بمواصلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها”.