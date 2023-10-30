الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير الكوميسا: القاهرة تستضيف ورشة تعمل على تفعيل سوق إفريقية مشتركة وموحدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

مدير الكوميسا: الجلسات بالقاهرة سترتكز على استعراض القواعدوالقوانين واللوائح والسياسات الدولية

قال جون باتيست مديرالبنية التحتية واللوجستيات بالكوميسا في كلمتك نيابة عن الأمين العام للمنظمة، قدم خلالها الشكر والتقدير للحكومة المصريةوالشعب المصري على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال على أرض الفراعنة، خاصة وزارة الطيران المدني، مشيرًا إلى أن الجلسات التي تستضيفها وزارة الطيران المدني المصرية سترتكز على استعراض القواعد والقوانين واللوائح والسياسات الدولية، التي تتناسق مع إعلان اتفاق ياموسوكرو والأطر السياسية التي تعزز العمل المشترك لتنظيم القواعد اللازمة من أجل تفعيل سوق إفريقية مشتركة وموحدة لجميع ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والكيانات الاقتصادية وجماعات التنمية في شرق وجنوب إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي وأصحاب المصلحة وبرنامج الدمج الإقليمي وأعضاء الأمانة العامة للكوميسا،، 

وأشاد بالدور الفعال لأعضاء الأمانة العامة للكوميسا على التنظيم والإعداد الجيد والمتميز مع فريق العمل من الجانب المصري لإنجاح هذه الورشة وتيسيرجميع البيانات المهمة كونها القوى الداعمة وراء إنجاز، وتحقيق برنامج دعم وتطوير قطاع النقل الجوي وخروجه على أرض الواقع، وهو ما ظهر واضحًا بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بما يحقق مزيدا من التقارب والترابط ويعزز التعاون المستقبلي لجميع دول القارة الإفريقية.

وزير الطيران ؛ ندعم الجهود المشتركه لجميع الشركاء الافارقة للعمل سويا

 

المصادقة حول مراجعة القوانين والقواعد

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وزير الطيران المدنى يلتقى وزير النقل اليمنى لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

 واللوائح والسياسات الوطنية للطيران المدنى

جاء ذلك خلال أولي الجلسات الرسمية لورشة عمل منظمة الكوميسا تحت عنوان «المصادقة حول مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية للطيران المدنى»، التي من المقرر استمرار فاعليتها حتي الأول من نوفمبر بحضور ٣٧ مشاركا من الدول الأعضاء في المنظمة ومسئولي النقل الجوي بسلطة الطيران المدني المصري والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني.

مضيفًا أنه في ضوء ما أظهرته نتائج العديد من الدراسات، يعد مجال النقل الجوي إحدى وسائل النقل المهمة لما له من فوائد عديدة تحقق أعلي معدلات الأداء والجودة كونه يدعم الربط بين البلدان، لاسيما ما تحققه من إدخار الكثير من العوائد الاقتصادية الإيجابية، والتي تسهم بدورها في تنمية وتحسين العديد من القطاعات الأخرى كالتجارة والسياحة، لافتًا إلى النتائج المثمرة التي أسفرت عنها ورشة العمل السابقة.

وقبل الإعلان عن الافتتاح الرسمي للجلسات، اختتم وزير الطيران حديثه، متمنيًا بأن تحقق الجلسات نتائج مثمرة وتوصيات فعالة تسهم في مواجهة التحديات الراهنة، وتدعم التعاون والتكامل لجميع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة النقل الجوي.

مدير الكوميسا سوق إفريقية مشتركة وموحدة وزارة الطيران المدني الكوميسا وزارة الطيران

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