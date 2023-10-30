ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب



الله وحده يعلم ما تعانيه إدارات الدول في أوقات عصيبة كالأوقات التي يمر بها العالم الآن، لا سيما الدول المحورية المؤثرة، ومنها دولتنا المصرية كبيرة الحجم ثقيلة الوزن نافذة الكلمة. العالم يشاهد حربا ضروسا على الشاشات منذ السابع من أكتوبر الذي يوشك على الانتهاء، حرب بين الإسرائيلين والفلسطينين تستقطب أطرافا جديدة في كل يوم، ومهما حاول المحاولون تهدئتها فإن نيرانها تستعر لأن العناد سيد الموقف، ولأنها فرصة للقضاء على شرعية القضية الفلسطينية في واقع الأمر، وفرصة لتحقيق أهداف إقليمية ودولية واسعة خبيثة، قد لا تتاح ثانية في المستقبل القريب، ويجب أن تنتهزها الدول العظمي لأبعد مدى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، كما أظنها تحدث نفسها حاليا ليل نهار..

في خلال هذه الحرب تحرشت إسرائيل بمصر تحرشا ما؛ فقد جرت أحداث خفيفة مؤسفة في رفح وطابا ونويبع بالتتابع، أعلنت إسرائيل أن ما جرى كان عن طريق الخطأ، وقالت إنها ستستقصي الموضوع وتحاسب المسؤولين عنه، ومن جانبنا تمسكنا بالصبر، مفضلين التعقل على التهور، ولم نشأ أن نضاعف اشتعال النار، وإن كنا احتفظنا بحق الرد، لو كان لا بد من الرد، وعدنا نذكر إسرائيل بأننا لا زلنا ننشد السلام العادل الشامل، وأن جيشنا العظيم جدير بثقتنا التامة في قدراته العسكرية.

مصر أكبر داعم لفلسطين، بطول التاريخ، وكم دفعت أثمانا باهظة فداء للدم العربي المراق في الأرض المحتلة والمقدسات المنتهكة هناك بصورة متكررة مستفزة، هذاك دورها لحماية أشقائها بلا تفضل عليهم، فأمنهم أمنها، وهي راضية، لكنها لم تكن يوما مندفعة بحيث تعرض نفسها لأخطار جسيمة تفني طاقتها، ففي فناء طاقتها ما يفني فلسطين والعرب برمتهم، بل كانت رشيدة على الدوام، تفعل المطلوب وأكثر من المطلوب، من غير أن يسجل عليها العدو المتربص ما يوقعها في نزال جديد يستنزف مواردها وينال ما يناله منها.

لا يعرف الناس أن انشغال القيادات في مثل هذه الأجواء المعقدة يفوق الاحتمال؛ فهم مسؤولون، بشكل مباشر ودرجة هي الأعلى، عن تأمين البلاد من أية اختراقات، كما أنهم مسؤولون، بنفس الشكل والدرجة، عن تنمية الداخل وتقويته؛ فلا صراع يمكن أن يجرنا إليه ظرف بائس ملتبس، نضمن فيه انتصارا، من غير

أن تكون الدولة على أهبة الاستعداد..

الشأن الصناعي من أكبر الشؤون التي يجب رعايتها؛ فالوصول إلى الكفاية الصناعية سلمة فارقة في درج الصعود الاقتصادي المنشود، وقد كان الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية، والذي انعقد بالأمس القريب، بحضور الرئيس وعنايته الشخصية، ضروريا جدا للوطن، لا سيما في وسط الاضطرابات العالمية الكبيرة سالفة الذكر.. (يسهل الرجوع إلى الوقائع والكلمات والتوصيات للإحاطة الوافية بالموضوع)

ملف الصناعة المصرية بالغ الحساسية بالفعل، والحرص على دعمه ومن ثم حصد فوائده كالحرص على حياة ينبغي أن تجلل أوصافها مشاهدنا في كل حين، فلا تسلمنا لموات ما، وبخاصة في الشدائد المحيطة بنا من كل جانب، وهو والملف الزراعي يتكاملان في الأهمية، ولو لم نصنع ونزرع، كما قال أسلافنا الحكماء، فننتج ونستهلك من شقاء أيدينا لا عطاء الآخرين، ونصدر الفائض فنجني من ورائه خيرا يخدم مشروعاتنا القومية، فلسنا بآمنين على مستقبلنا!