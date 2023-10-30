الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: واثقون في قرارات الرئيس السيسي لحماية أمننا القومي (فيديو)

مواطن
مواطن

رسخ المواطنون دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في كل قراراته التي يتخذها لحل القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال الإسرائيلي.

 

مواطن: المصريون مصطفون خلف الرئيس السيسى حماية للأمن القومى (فيديو)

مواطن: "نفتخر بموقف مصر بشأن القضية الفلسطينية لدعم الأشقاء دون ضياع الأرض"

 

وقال" وليد سمير" احد المواطنين إنه يدعم ويؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه القضية الفلسطينية، حيث أن الشعب بأكمله يرى القرارات التي تم اتخاذها حول القضية وكيف دعمت الأهالي في فلسطين ودعمت القضية بشكل عام.

وأضاف أن الشعب المصري يسير خلف القيادة السياسية وخلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع قراراته التي يراها للأمن القومي المصري.  

 

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

نجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية، خلال وقت وجيز، بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

كان عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية أسفر حتى الآن عن سقوط 4218 شهيدًا، و13400 جريح، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، عن تسجيل 12 شهيدًا و42 مصابًا في طواقمه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لا توجد أي منطقة آمنة في القطاع.

وقال "بصل" إن القصف الإسرائيلي متواصل ومستمر بشكل كبير على مستوى محافظات قطاع غزة، مضيفًا أن الليلة الماضية كانت قاسية على منطقة تل الهوى، حيث تم استهداف عشرات المنازل في المناطق الغربية.

 

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

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