مواطن: المصريون مصطفون خلف الرئيس السيسي حماية للأمن القومي (فيديو)

على مدار 3 أسابيع أو يزيد اصطفت مصر شعبًا وقيادة للدفاع عن الفلسطينيين المدنيين المحاصرين تحت نيران القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع.

"الدولة المصرية وقفت كرجل واحد لمساندة أهالينا في فلسطين".. بهذه الكلمات بدأ المواطن أحمد عبالله، حديثه لـ"الدستور" مؤكدًا أن الكل ملتف خلف رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وداعمين له في كل ما يتخذه من قرارات لحماية أمننا القومي والدفاع عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وتابع: "مصر لن تترك الشعب الفلسطيني يصارع وحدة، نحن نساندة وسنظل كذلك، لأن فلسطين تعيش في قلب كل مواطن مصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الحل خلال الفترة الماضية، في قمة القاهرة للسلام، إذ طرح حل الدولتين لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني.



https://youtu.be/PTn2m09xbUM?si=6HyYUQyM0DD1oheZ







الأمم المتحدة: وصول 117 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة حتى الآن



وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن 117 شاحنة مساعدات وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، على الرغم من أن هذا العدد لا يلبي الاحتياجات.

وأضاف المكتب في جنيف: إنه على الرغم من كمياتها القليلة، فإن المساعدات سوف تقوم "بدور مهم" لتعزيز قطاع الرعاية الصحية الأساسي في غزة

ووفقا لتقديرات أممية، فإن هناك حاجة لما لا يقل عن 100 شاحنة مساعدات يوميا لإمداد سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، بالاحتياجات الضرورية. وأوضح المكتب أنه قبل اندلاع الحرب كانت نحو 500 شاحنة تدخل القطاع يوميا خلال الأسبوع.

ووصلت 33 شاحنة، أمس الأحد، قطاع غزة، ما يعد أكبر عدد شاحنات يدخل القطاع في يوم واحد منذ بدء الأعمال العدائية الحالية.

وقال المكتب إن المساعدات تتضمن مياها وطعاما وأدوية. وأضاف: "الزيادة مرحب بها، ولكن هناك حاجة لإدخال كمية أكبر بكثير باستمرار لتجنب تدهور الوضع الإنساني بصورة أكبر، ويتضمن ذلك الاضطرابات المدنية".