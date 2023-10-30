الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل الاستراتيجية الإسرائيلية فى الحرب على غزة خلال الأيام الماضية

غزة
غزة

استعرض الإعلامي همام مجاهد الاستراتيجية الإسرائيلية في الحرب على قطاع غزة خلال الأيام الماضية. 

مرحلة جديدة من مراحل التصعيد الإسرائيلي تدخل حيز التنفيذ، فبعد القصف الإسرائيلي المكثف، جوًا وبحرًا وبرًا، على القطاع من شماله إلى جنوبه، مع بعض من محاولات التوغل البري المحدود. 

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تقسيم قطاع غزة، لافتًا إلى أن التحركات الإسرائيلية الجديدة تشير إلى توغل دبابات الاحتلال من مناطق جحر الديل شرق غزة، ووصولها إلى مفترق نتساريم جنوب غزة، وفقًا لما ذكرته مراسلة القاهرة الإخبارية، وبالتحديد في منطقة جحر الديك على الحدود بين قطاع غزة والمناطق الفلسطينية المحتلة على الحدود مع إسرائيل.

وأشار إلى أن مراسلة القاهرة الإخبارية، أكدت اندلاع اشتباكات وقصف مدفعي ومن الطيران الحربي في حي الزيتون وفي مخيم البريج ونتساريم جنوب غزة.

وأشار إلى أن الدبابات الإسرائيلية توغلت حتى الآن لمسافة ميلين على الأقل في قطاع غزة من محاور بيت حنون وبيت لاهية، بالإضافة إلى مخيم البريج تحت غطاء من القصف المدفعي.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي يقول بأنه مستمر في توسيع عملياته البرية في شمال القطاع بهدف محاصرة حركة الفصائل الفلسطينية. 

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