الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شهود العيان في دهس شاب بالبساتين: سيارة مسرعة وراء الحادث

حبس
حبس

استمعت نيابة البساتين الجزئية، لأقوال شهود العيان في العثور على جثة مواطن على الطريق والذين أكدوا أن سيارة مسرعة صدمته وفرت هاربة، موضحين أنه لا شبهة جنائية في الحادث.

وتابعوا بأنهم حددوا أرقام السيارة حتى تم ضبط المتهم، وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان شخص لقى مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة علي الطريق بمنطقة البساتين في محافظة القاهرة.
وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، ومباشرة التحقيقات.

نيابة البساتين الجزئية الطريق جثة شبهة جنائية سيارة مسرعة

مواد متعلقة

"قيدها بالحبال".. تحليل مخدرات للمتهم بتعذيب زوجته في البساتين

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار بالهيروين في البساتين

مصرع فتاة دهستها سيارة مسرعة بدائرى البساتين أثناء محاولة إسعافها

الأكثر قراءة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

الكرة الذهبية 2023.. مركز محمد صلاح فى ترتيب أفضل لاعب بالعالم

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة

"الكورنيت": صاروخ حماس الذى يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟