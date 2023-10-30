شهود العيان في دهس شاب بالبساتين: سيارة مسرعة وراء الحادث

استمعت نيابة البساتين الجزئية، لأقوال شهود العيان في العثور على جثة مواطن على الطريق والذين أكدوا أن سيارة مسرعة صدمته وفرت هاربة، موضحين أنه لا شبهة جنائية في الحادث.

وتابعوا بأنهم حددوا أرقام السيارة حتى تم ضبط المتهم، وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان شخص لقى مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة علي الطريق بمنطقة البساتين في محافظة القاهرة.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، ومباشرة التحقيقات.