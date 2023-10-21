السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"قيدها بالحبال".. تحليل مخدرات للمتهم بتعذيب زوجته في البساتين

متهم
متهم

أمرت نيابة البساتين الجزئية، السبت، بإجراء تحليل مخدرات للمتهم بإجبار زوجته التوقيع على ايصالات أمانة.

وقالت المجني عليها أنها متزوجة من المتهم عرفيًا في الإسكندرية، ويوم الواقعة استدرجها لمنزله في البساتين بحجة إنهاء العلاقة وبسبب خلافات مالية.

أوضحت أنهما على خلافات مالية وتجارية نتيجة عمل مشترك بينهما منذ فترة ويوم الواقعة عندما ذهبت لمنزل المتهم في البساتين للطلاق كما كان يتفقوا وإنهاء علاقتهما تعدى عليها بالضرب وأجبرها التوقيع على ايصالات أمانة على مدار 3 أيام وهي مقيدة بالحبال وبفك آسرها أبلغت عنه.

اتهمت سيدة زوجها بالتعدي عليها بالضرب وإجبارها التوقيع على ايصالات أمانة على يد زوجها وتكبيلها بالقيود داخل مسكنه بالبساتين.

نيابة البساتين الجزئية تحليل مخدرات التوقيع ايصالات أمانة

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