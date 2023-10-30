الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

دير القديس أبي سيفين مصر القديمة يحتفل بتذكار رحيل تماف إيريني

كنيسة
كنيسة

احتفل دير القديس أبي سيفين بمصر القديمة، اليوم بتذكار رحيل رئيسة ديره السابقة “تماف إيريني ”، من خلال السماح بالزيارات للأقباط  طوال اليوم.

ونظم زيارات،الأقباط إلى الدير،فريق الكشافة الكنسية والخادمات من راهبات الدير  ،واستمرت الزيارة عقب صلوات القداس،وحتى مساء اليوم احتفالًا بتذكار رحيل تماف ايريني.

في السياق، احتفلت خدمة مدارس الأحد بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينتي، الجمعة الماضية بتذكار نياحة تاماڤ إيريني الرئيسة السابقة لدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبو سيفين) للراهبات بمصر القديمة، والتي تنيحت يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٠٦ - ٢١ بابة ١٧٢٣.

وجاءت الاحتفالية بشكل غير تقليدي حيث تقمصت إحدى الخادمات بدور "تاماڤ إيريني" ودخلت إلى فناء الكنيسة في سيارة وهبطت منها بينما كان الأطفال في انتظارها ودخلت معهم إلى داخل الكنيسة، وجلست وأجرى معها أحد الخدام حوار قدمت في إجاباتها على أسئلته ملخص لحياتها، وبأسلوب مبسط وهو نفس أسلوب تاماڤ المتنيحة الذي كان يتسم بالبساطة.

وعند سؤالها عن شفيعها الشهيد أبي سيفين دخل موكب الشهيد الذي كان راكبًا على حصانه في مشهد تفاعل معه بشدة الأطفال.

سبق لخدام وخادمات مدارس الأحد أن قدموا شخصيتي الشهيد مار جرجس والقديس البابا كيرلس السادس بنفس الطريقة التي يكون لها تأثير كبير في نفوس الأطفال.

واختتم المركز القبطي لخدمة الشباب بإيبارشية أبوقرقاص، أول أمس، دورة للمقبلين على الزواج تحت عنوان "بَيْتًا آمِنًا"، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية (مقر المطرانية).

حاضر في الدورة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الخدام والخادمات المتخصصين، وشارك فيها ٨٤ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.

رئيسة ديره تماف ايريني الاقباط راهبات الدير الكشافة الكنسية

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