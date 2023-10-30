في عيد ميلاده.. مَن هو شيخ العرب عبدالرحيم كمال؟

يعتبر عبد الرحيم كمال من أبرز الروائيين خلال الفترة الحالية وله العديد من الأعمال المميزة، ومن أهم أعماله مسلسل أهو ده اللي صار 2019 مسلسل الخواجة عبدالقادر 2012 مسلسل شيخ العرب همام (آخر ملوك الصعيد) 2010 مسلسل ونوس 2016 فيلم على جنب يا أسطى 2008.

ويحل اليوم عيد ميلاد الكاتب عبد الرحيم كمال، فهو مواليد 30 أكتوبر 1971، وعلى مدار أكثر من 21 عاما قدم عبد الرحيم كمال العديد من الأعمال التلفزيونية التي حصلت على إشادات الجمهور والنقاد ليصبح واحدا من أهم كتاب السيناريو في الفترة الحالية.

مَن هو عبد الرحيم كمال؟

ولد بالعيساوية شرق سوهاج وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2000 ونُشرت بعض الروايات التي ألفها؛ منها وله مجموعتين قصصيتين ورواية وقد تمكن من إجادة كتابة الأعمال التي تصف الأجواء في الصعيد المصري لطبيعة مكان محل ميلاده بسوهاج.

أهم أعماله

الكنز الجزء الأول "الحقيقة والخيال"، الكنز الجزء الثاني «الحب والمصير»، ويونس ولد فضة، ونوس، ودهشة، والخواجة عبد القادر، ويا قاتل يا مقتول بين الشوطين، شفيقة ومتولي، شيخ العرب همام، الرحايا، وعلى جنب يا أسطى فيلم 2006،أهو ده اللي صار (مسلسل) 2019، نجيب زاهي زركش (مسلسل) 2021 والقاهرة كابول (مسلسل) 2021، جزيرة غمام (مسلسل) 2022.

ثبت عبد الرحيم كمال أن الجمهور يتابع العمل الجيد حيث قدم عددا من الأعمال الجادة التي حازت على نسب مشاهدة مرتفعة مثل مسلسل "ونوس" الذي يعد إحدى معالجات "فاوست" وتعاون فيه مع النجم يحيى الفخراني، كذلك قدم مسلسل "الخواجة عبد القادر" و"جزيرة غمام" و"دهشة" وغيرهم الكثير من الأعمال الجادة التي تناولت قضايا مختلفة.

ومن أهم كتاباته:

ظل ممدود

المجنونة

بواب الحانة

أنا وأنت وجنة وشهد

صاحب الوردة

منطق الظل

قصص بحجم القلب

أبناء حورة.