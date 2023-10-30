الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في عيد ميلاده.. مَن هو شيخ العرب عبدالرحيم كمال؟

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

يعتبر عبد الرحيم كمال من أبرز الروائيين خلال الفترة الحالية وله العديد من الأعمال المميزة، ومن أهم أعماله مسلسل أهو ده اللي صار 2019 مسلسل الخواجة عبدالقادر 2012 مسلسل شيخ العرب همام (آخر ملوك الصعيد) 2010 مسلسل ونوس 2016 فيلم على جنب يا أسطى 2008.

عبد الرحيم كمال يشيد بموقف السيسي في القضية الفلسطينية: "مصر العظيمة تزأر من جديد"

ويحل اليوم عيد ميلاد الكاتب عبد الرحيم كمال، فهو مواليد 30 أكتوبر 1971، وعلى مدار أكثر من 21 عاما قدم عبد الرحيم كمال العديد من الأعمال التلفزيونية التي حصلت على إشادات الجمهور والنقاد ليصبح واحدا من أهم كتاب السيناريو في الفترة الحالية.

مَن هو عبد الرحيم كمال؟

ولد بالعيساوية شرق سوهاج وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2000 ونُشرت بعض الروايات التي ألفها؛ منها وله مجموعتين قصصيتين ورواية وقد تمكن من إجادة كتابة الأعمال التي تصف الأجواء في الصعيد المصري لطبيعة مكان محل ميلاده بسوهاج.

أهم أعماله

الكنز الجزء الأول "الحقيقة والخيال"، الكنز الجزء الثاني «الحب والمصير»، ويونس ولد فضة، ونوس، ودهشة، والخواجة عبد القادر، ويا قاتل يا مقتول بين الشوطين، شفيقة ومتولي، شيخ العرب همام، الرحايا، وعلى جنب يا أسطى فيلم 2006،أهو ده اللي صار (مسلسل) 2019، نجيب زاهي زركش (مسلسل) 2021 والقاهرة كابول (مسلسل) 2021، جزيرة غمام (مسلسل) 2022.

ثبت عبد الرحيم كمال أن الجمهور يتابع العمل الجيد حيث قدم عددا من الأعمال الجادة التي حازت على نسب مشاهدة مرتفعة مثل مسلسل "ونوس" الذي يعد إحدى معالجات "فاوست" وتعاون فيه مع النجم يحيى الفخراني، كذلك قدم مسلسل "الخواجة عبد القادر" و"جزيرة غمام" و"دهشة" وغيرهم الكثير من الأعمال الجادة التي تناولت قضايا مختلفة.

ومن أهم كتاباته:

ظل ممدود

المجنونة

بواب الحانة

أنا وأنت وجنة وشهد

صاحب الوردة

منطق الظل

قصص بحجم القلب

أبناء حورة.

عبد الرحيم كمال أهو ده اللي صار الخواجة عبدالقادر عيد ميلاد السيناريو

مواد متعلقة

جمال عبد الرحيم ينتقد دور النقابات العربية في دعم القضية الفلسطينية

عبد الرحيم كمال في ضيافة مكتبة مصر العامة .. الخميس

الأكثر قراءة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة