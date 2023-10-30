علاء السقطى يكشف دور مبادرة "أبدأ" فى تطوير الصناعة

قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن يوم ملتقى الصناعة الرئيس السيسي وجه العديد من الرسائل واضحة المعاني وهي أين كنا وكيف أصبحنا، مؤكدًا أننا نحتاج أن نسير في خطين متوازين الأول تعميق التصنيع المحلي، والأمر الثاني تصنيع ما نقوم باستخدامه.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الفترة السابقة قبل 2014 كان ما يتم استيراده أسهل بكثير للتاجر من تصنيعه وكانت العملية سهلة، إنما الصناعة كانت ثقيلة، وذلك لأنها تحتاج وقت، مؤكدًا أن التسهيلات التي قدمتها الدولة والبنية التحتية تحتاج لإيضاح للشباب حتى ينخرطوا في الصناعة.

الفترة المقبلة لمبادرة ابدأ

وتابع، أن مبادرة ابدأ وطنية تم إنشاؤها لهذا الغرض وللبحث عن نقاط الضعف وعلاجها والشباب فيها عملوا بشكل جيد، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تحتاج لتحديد صناعات معينة حتى يتم تصنيعها وتحديد أماكنها وتمويلها، وذلك ما يتم تطبيقه الآن.