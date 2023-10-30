كنيسة الملاك ميخائيل شيراتون تطلق دورة لدراسة الكتاب المقدس

تطلق كنيسة الملاك ميخائيل شيراتون، دورة جديدة لدراسة الكتاب المقدس خلال نوفمبر المقبل، بالتعاون مع اجتماع الأسرة بالكنيسة.

يحاضر في الدورة د.جورج مرقس، استاذ العهد القديم بمعهد الكتاب المقدس وتستمر الدورة على مدار 3 أشهر متواصلة، وتركز الدورة على دراسة العهد القديم على كيفية قراءة والتأمل في الكتاب المقدس بشكل منتظم.

وفي ختام فعاليات دورة دراسة الكتاب المقدس يمنح شهادة عقب اجتياز الاختبارات، بهدف دعم الشباب على دراسة الكتاب المقدس.

في السياق، احتفلت خدمة مدارس الأحد بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينتي، الجمعة الماضية بتذكار نياحة تاماڤ إيريني الرئيسة السابقة لدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبو سيفين) للراهبات بمصر القديمة التي تنيحت يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٠٦ - ٢١ بابة ١٧٢٣.

وجاءت الاحتفالية بشكل غير تقليدي حيث تقمصت إحدى الخادمات بدور "تاماڤ إيريني" ودخلت إلى فناء الكنيسة في سيارة وهبطت منها بينما كان الأطفال في انتظارها ودخلت معهم إلى داخل الكنيسة، وجلست وأجرى معها أحد الخدام حوار قدمت في إجاباتها على أسئلته ملخص لحياتها، وبأسلوب مبسط وهو نفس أسلوب تاماڤ المتنيحة الذي كان يتسم بالبساطة.

وعند سؤالها عن شفيعها الشهيد أبي سيفين دخل موكب الشهيد الذي كان راكبًا على حصانه في مشهد تفاعل معه بشدة الأطفال.

سبق لخدام وخادمات مدارس الأحد أن قدموا شخصيتي الشهيد مار جرجس والقديس البابا كيرلس السادس بنفس الطريقة التي يكون لها تأثير كبير في نفوس الأطفال.

واختتم المركز القبطي لخدمة الشباب بإيبارشية أبوقرقاص، أول أمس، دورة للمقبلين على الزواج تحت عنوان "بَيْتًا آمِنًا"، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية (مقر المطرانية).

حاضر في الدورة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الخدام والخادمات المتخصصين