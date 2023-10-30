الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السياحة والآثار.. المحور الأهم للدولة فى تنمية سيناء

السياحة فى سيناء
السياحة فى سيناء

 السياحة أحد محاور التنمية الاقتصادية الرئيسة بشمال سيناء، حيث تطل محافظة شمال سيناء على البحر المتوسط بساحل طوله حوالي 200 كيلومتر من بالوظة ورمانة غربًا حتى رفع شرفًا. 

وتتمير بشاطئ النخيل المتميز والمناطق المنبسطة التي يصل عمقها إلى 20 كيلومترا في الشمال والجبال والوديان في الجنوب بطول 4 كيلومترات، وإنارتها، وتشجيرها. وتوصيل خط للمياه العذبة لها، ووضع لوحات إرشادية ومظلات لاستراحة الزائرين وتحسين مستوى الخدمات وإنشاء سور يحيط بالمناطق الأثرية.

أهم المشروعات

وكذلك رفع كفاءة الطرق الداخلية المؤدية إلى كنائس تل الخزان ومدينة الفرما بطول 5.5 كيلومتر، بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيه، تتميز محافظة شمال سيناء بتنوع إمكانات الجذب السياحي، فتوجد بها بيئة ساحلية تطل على البحر المتوسط وبحيرة البردويل وبيئة صحراوية حيث الجبال والوديان والعيون الطبيعية في وسط سيناء.

كما تتمتع بمعالم وطرق تاريخية دينية، حيث مسار العائلة المقدسة وطريق الحج الإسلامي، كما تتوافر بها مقومات السياحة العلاجية، ويوجد بالمحافظة العديد من الأنشطة وعدد من المحميات الطبيعية منها محمية الأحراش، ومحمية الزرانيق.

كما تتميز بالحرف اليدوية، كما تمت إعادة تأهيل نقاط مرور العائلة المقدسة بالخدمات السياحية وتطوير الملمح العمراني المحيط وضمان توافر طرق الوصول الآمنة والمريحة، وإعداد لافتات إرشادية ومرورية لإرشاد الزائرين وعمل وسائط ترويجية للمشروع.

وذلك في محافظات القاهرة - البحيرة - الشرقية - الغربية - شمال سيناء - المنيا - أسيوط - كفر الشيخ، وبلغت نسبة التنفيذ 90% حتى 2022، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 120 مليون جنيه.

كما صدر قرار من رئيس الوزراء رقم 3404 لسنة 2015 باعتبار الأراضي المملوكة للدولة بتل آثار الفرقا بمساحة 16 ألف فدان و17 قيراطًا 6 أسهم، وتل آثار المخزن والكنائس بمساحة 1.4 ألف فدان و13 قيراطًا، و6 أسهم بناحية رمانة بمحافظة شمال سيناء.

فيما بلغ عدد الفنادق الثابتة والقرى السياحية بمحافظة شمال سيناء 6 فنادق حتى يونيو 2022، ويوجد متحف واحد فقط في المحافظة وهو متحف العريش القومي، تبلغ تكلفة إنشائه نحو 45 مليون جنيه، ويضم 8 قاعات تجسد تاريخ سيناء من عصر الإنسان الأول والعصور القديمة، والوسطى.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زيارة غدا لسيناء، وصدر تقرير حديث من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء يبرز جهود التنمية الصحية في سيناء.

ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، في زيارته لمحافظة شمال سيناء، حيث كتب العرجاني عبر صفحته على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا.. أهالي سيناء الكرام لقاؤنا بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء، نحمل معنا بشريات الخير وما يقر الأعين وتطيب له القلوب".

سيناء محافظة شمال سيناء النخيل السياحة التنمية الاقتصادية

مواد متعلقة

البترول من أرض الفيروز.. مصر تهتم بالثروة المعدنية في سيناء

أرض الزيتون تتخضر.. جهود الدولة فى قطاع الزراعة داخل سيناء

تمكين ودعم.. كيف أصبحت المرأة السيناوية على رأس أولويات الدولة؟

الثقافة والفنون بديلًا للإرهاب.. منحة الدولة لأهالي سيناء

قطار التعليم المنطلق.. الدولة تعيد الحياة للطلاب فى سيناء

كيف أصبح التعليم الجامعى محط اهتمام الدولة فى تنمية سيناء؟

أرقام مميزة وتنمية كبرى| مدبولى فى سيناء غدًا.. وهذه أبرز رسائل الزيارة

قبل زيارة مدبولي.. كيف تطورت الرعاية الصحية في أرض سيناء منذ سنوات؟

الأكثر قراءة

كولر يستقر على تعديلات في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة