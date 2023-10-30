السياحة والآثار.. المحور الأهم للدولة فى تنمية سيناء

السياحة أحد محاور التنمية الاقتصادية الرئيسة بشمال سيناء، حيث تطل محافظة شمال سيناء على البحر المتوسط بساحل طوله حوالي 200 كيلومتر من بالوظة ورمانة غربًا حتى رفع شرفًا.

وتتمير بشاطئ النخيل المتميز والمناطق المنبسطة التي يصل عمقها إلى 20 كيلومترا في الشمال والجبال والوديان في الجنوب بطول 4 كيلومترات، وإنارتها، وتشجيرها. وتوصيل خط للمياه العذبة لها، ووضع لوحات إرشادية ومظلات لاستراحة الزائرين وتحسين مستوى الخدمات وإنشاء سور يحيط بالمناطق الأثرية.

أهم المشروعات

وكذلك رفع كفاءة الطرق الداخلية المؤدية إلى كنائس تل الخزان ومدينة الفرما بطول 5.5 كيلومتر، بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيه، تتميز محافظة شمال سيناء بتنوع إمكانات الجذب السياحي، فتوجد بها بيئة ساحلية تطل على البحر المتوسط وبحيرة البردويل وبيئة صحراوية حيث الجبال والوديان والعيون الطبيعية في وسط سيناء.

كما تتمتع بمعالم وطرق تاريخية دينية، حيث مسار العائلة المقدسة وطريق الحج الإسلامي، كما تتوافر بها مقومات السياحة العلاجية، ويوجد بالمحافظة العديد من الأنشطة وعدد من المحميات الطبيعية منها محمية الأحراش، ومحمية الزرانيق.

كما تتميز بالحرف اليدوية، كما تمت إعادة تأهيل نقاط مرور العائلة المقدسة بالخدمات السياحية وتطوير الملمح العمراني المحيط وضمان توافر طرق الوصول الآمنة والمريحة، وإعداد لافتات إرشادية ومرورية لإرشاد الزائرين وعمل وسائط ترويجية للمشروع.

وذلك في محافظات القاهرة - البحيرة - الشرقية - الغربية - شمال سيناء - المنيا - أسيوط - كفر الشيخ، وبلغت نسبة التنفيذ 90% حتى 2022، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 120 مليون جنيه.

كما صدر قرار من رئيس الوزراء رقم 3404 لسنة 2015 باعتبار الأراضي المملوكة للدولة بتل آثار الفرقا بمساحة 16 ألف فدان و17 قيراطًا 6 أسهم، وتل آثار المخزن والكنائس بمساحة 1.4 ألف فدان و13 قيراطًا، و6 أسهم بناحية رمانة بمحافظة شمال سيناء.

فيما بلغ عدد الفنادق الثابتة والقرى السياحية بمحافظة شمال سيناء 6 فنادق حتى يونيو 2022، ويوجد متحف واحد فقط في المحافظة وهو متحف العريش القومي، تبلغ تكلفة إنشائه نحو 45 مليون جنيه، ويضم 8 قاعات تجسد تاريخ سيناء من عصر الإنسان الأول والعصور القديمة، والوسطى.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زيارة غدا لسيناء، وصدر تقرير حديث من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء يبرز جهود التنمية الصحية في سيناء.

ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، في زيارته لمحافظة شمال سيناء، حيث كتب العرجاني عبر صفحته على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا.. أهالي سيناء الكرام لقاؤنا بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء، نحمل معنا بشريات الخير وما يقر الأعين وتطيب له القلوب".