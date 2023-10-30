الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية: تمويل 208 آلاف مشروع باستثمارات 27.2 مليار جنيه

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

يواصل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" تمويله العديد من المشروعات المختلفة في المحافظات.

واستعرض اللواء هشام وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر أكتوبر 2023، لافتًا إلى أنه ساهم في تنفيذ 208،2 ألف مشروع بقروض 27،2 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1،7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

 وعن دعم القيادة السياسية، أكد آمنة على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لافتًا إلى اهتمام الوزارة دائما بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات بإعتبارهم الأكثر نشاطًا والأكثر عددًا من كل فئات المجتمع وقوة إقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يتم تأهيل العاملين بوحدات مشروعك من خلال الذراع التدريبي للوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، حيث تتضمن الخطة التدريبية الحالية للمركز عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة بمكاتب مشروعك.

وأشار وزير التنمية المحلية،  إلى أنه يتم الاهتمام بتدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" علي أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضًا المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التدريب انعكس بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية في إجمالي قيام مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات، متوقعًا أن ينجز البرنامج خطة مهمة جدًا وهي أن تهتم بالطابع التكنولوجي والطابع التسويقي، مشددًا على القائمين على "مشروعك" باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

اللواء هشام وزير التنمية المحلية القيادة السياسية بالمشروعات الصغيرة العاملين بإدارات مشروعك مستوى الجمهورية

مواد متعلقة

وزير التنمية المحلية يبحث مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعى بالمحافظات

وزير التنمية المحلية: استمرار تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمطاعم

وزير التنمية المحلية ومحافظ الوادى الجديد يتابعان الموقف التنفيذى للمشروعات

وزير التنمية يبحث مع قنصل فرنسا بالإسكندرية مجالات التعاون المشترك

وزير التنمية المحلية: تسليم المدفن الصحى الآمن ببئر العبد بتكلفة 26 مليون جنيه

وزراء التنمية المحلية والتخطيط والإسكان يتفقدون المركز التكنولوجى بالديوان العام بالسويس

مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: تطوير تكتل العسل الأسود ونقله للمحافظات

وزير التنمية المحلية يصل السويس لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية

الأكثر قراءة

كولر يستقر على تعديلات في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

"غدر الصحاب" يكشف حيلة بائع أنابيب للنصب على زوجته: "كانت فاكراه مهندس بترول"

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة