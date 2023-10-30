الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لن نرحل أبدًا.. رد أهل غـزة على هجمات الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

غـزة
غـزة

لم يعد يوجد مكان آمن في  قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع وسقوط آلاف الشهداء والمصابين وتدمير منازل بشكل كامل على أصحابها. 

كما تقطعت السبل وأصبح صعب الحصول على السلع الغذائية والأدوية، بسبب الاجتياح البري والبحري والجوي، ومع ذلك أكد الفلسطينيون أنهم لن يتركوا غزة ولا بلدهم رغم أنها ليست بها حياة. 

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا من غزة مع الأهالي من داخل الخيم التي يقيمون فيها:

أهالي غزة يتحدثون ويؤكدون: لن نرحل 

قالت سيدة: "سنبقى في غزة ولن نتخلى عنها"، وكانت تتحدث باسم أبناء وطنها بأنها صامدة هي وأبناء شعبها، ولم ولن تتخلى عن أرضها وستبقى هي وأهلها وأبناء شعبها حتى يحرروا أراضيهم، ويعيشوا بسلام وأمان مرة أخرى، وأنهم لن ينصتوا لدعوات الاحتلال للتهجير وترك أراضيهم لهم.

وقال أحد المواطنين: "إحنا أصحاب أرض ولن نرحل أبدا.. حتى في حالة أنه لم يظل أحد من أبنائنا سنظل على أرضنا". 

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